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Очільник SK Hynix прогнозує глобальний дефіцит чипів пам’яті щонайменше до 2030 року

Технології&Авто
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Світовий ринок чипів пам’яті очікує тривалий дефіцит, який триватиме й після 2030 року та безпосередньо вплине на виробництво комп’ютерів, смартфонів та автомобілів. Головною причиною кризи є стрімке зростання попиту на пам’ять із високою пропускною здатністю (HBM), спровоковане глобальним бумом технологій штучного інтелекту.
Про це в коментарі виданню Bloomberg заявив генеральний директор південнокорейської компанії SK Hynix Квак Но-джун. Він сказав це після рекордного виходу виробника на американський фондовий ринок у п’ятницю, 10 липня 2026 року.

Клієнти масово переходять на довгострокові контракти

За словами очільника компанії, через загрозу тривалого браку компонентів великі клієнти вже зараз масово переходять на довгострокові контракти, намагаючись гарантувати собі стабільні поставки. Квак Но-джун пояснив, що масштабні інвестиції операторів датацентрів у ШІ-інфраструктуру суттєво обмежили ресурси для задоволення загального попиту на традиційну пам’ять для споживчої електроніки.
У межах успішного розміщення американських депозитарних розписок на Nasdaq південнокорейський гігант залучив $26,5 млрд. Цей лістинг став найбільшим в історії первинним продажем акцій іноземної компанії в США, побивши десятирічний рекорд китайської Alibaba.
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Керівництво SK Hynix планує використати залучені кошти для посилення позицій у центрі розвитку ШІ — у Сполучених Штатах. Зокрема, компанія розглядає можливість запуску виробництва у США, якщо потенційні майданчики відповідатимуть вимогам щодо стабільного водо- та електропостачання, а також наявності кваліфікованих кадрів.
«Нам потрібно перейти до центру ШІ у США, щоб тісніше співпрацювати з партнерами, розвиватися разом і робити внесок у спільну екосистему ШІ», — зазначив Квак Но-джун.
Головні конкуренти SK Hynix на ринку — Samsung Electronics та Micron Technology — також підтверджують складну ситуацію. Американська Micron прогнозує тривалий дефіцит, а її гендиректор Санджай Мехротра заявив, що наразі немає розуміння, коли пропозиція зможе повністю задовольнити шалений попит.
За матеріалами:
dev.ua
ТехнологіїТехніка
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