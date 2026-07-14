Топ-5 семимісних кросоверів, які можна купити дешевше Сьогодні 04:56 — Технології&Авто

Топ-5 семимісних кросоверів, які можна купити дешевше

Новий Renault Duster третього покоління в Україні коштує від 943 000 до 1 240 000 гривень, або приблизно від 23 500 до 27 500 доларів.

Водночас на вторинному ринку можна знайти надійні семимісні кросовери віком 8−12 років із трьома рядами сидінь за 12 000−20 000 доларів, що суттєво дешевше за новий бюджетний SUV.

1. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander третього покоління після 2015 року випуску коштує 13 000−18 000 доларів. Автомобіль оснащується атмосферним двигуном об’ємом 2,4 літра, має просту систему повного приводу, відзначається високою ліквідністю та невибагливістю в обслуговуванні.

2. Nissan Rogue / X-Trail

Nissan Rogue / X-Trail (T32) оцінюється у 12 500−17 000 доларів. Особливо часто на українському ринку зустрічаються автомобілі зі США. Модель отримала бензиновий двигун об’ємом 2,5 літра, варіатор, комфортну підвіску та можливість встановлення газобалонного обладнання.

3. Kia Sorento

Kia Sorento третього покоління доступний за 14 000−19 500 доларів. Версії з корейського ринку комплектуються дизельними двигунами CRDi об’ємом 2,0 або 2,2 літра та автоматичною коробкою передач, що робить модель популярною серед сімейних покупців.

4. Hyundai Grand Santa Fe

Hyundai Grand Santa Fe продається на вторинному ринку за 14 500−20 000 доларів. Подовжена версія моделі пропонує повноцінний третій ряд сидінь із власною кліматичною системою та місткий багажник навіть при семимісному компонуванні салону.

5. Dodge Journey / Fiat Freemont

Dodge Journey / Fiat Freemont можна придбати за 9 500−14 500 доларів. Модель пропонує просторий семимісний салон, кліренс кросовера та комфорт, характерний для мінівенів. Найкращими вважаються модифікації з бензиновим двигуном 3,6 Pentastar або дизельним 2,0 MultiJet.

MMR За матеріалами:

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