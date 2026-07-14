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В Україні змінили правила верифікації Starlink

Технології&Авто
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Starlink
Starlink
В Україні оновили правила верифікації терміналів Starlink для громадян, фізичних осіб-підприємців і бізнесу. Зокрема, змінили вимоги до підтвердження даних. Розповідаємо, що саме змінилося.

Які зміни запровадили для користувачів Starlink

Як зазначають у Дії, тепер для верифікації термінала необхідно обов’язково вказати KIT-номер та UTID або один із цих номерів. Якщо користувач має Dish ID і номер облікового запису Starlink, їх також рекомендується додати під час подання заяви.
Для юридичних осіб скористатися послугою на порталі Дія можуть компанії та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі понад один рік. Раніше достатньо було одного місяця.
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Для більшості підприємств, як і раніше, діє обмеження — до 10 терміналів Starlink. Водночас на критично важливі підприємства цей ліміт не поширюється.
Подання заяви для юридичних осіб відбувається повністю онлайн через портал Дія, без необхідності приносити термінал. Подати повідомлення можуть керівники або підписанти, зазначені в ЄДР.
Для фізичних осіб і ФОП верифікація здійснюється через ЦНАП. Водночас з’явилася нова вимога: тепер необхідно пред’явити всі термінали, які реєструються. Раніше один із пристроїв можна було зареєструвати без його фізичного огляду.
Подати заяву через ЦНАП також можуть іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні.

Які нові послуги стали доступними

Для юридичних осіб запровадили можливість видаляти термінали Starlink із реєстру через портал Дія. Це стане у пригоді, якщо пристрій було продано, втрачено, він більше не використовується або під час реєстрації була допущена помилка. Після видалення можна зареєструвати інший термінал.
Аналогічна послуга для фізичних осіб і ФОП доступна через ЦНАП.
Крім того, юридичні особи тепер можуть отримати витяг про зареєстровані термінали Starlink. Документ міститиме інформацію про всі пристрої, зареєстровані за компанією.

Де можна пройти верифікацію та як подати заяву

Окрім ЦНАПів, верифікувати Starlink можна у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для цього також необхідно вказати KIT-номер та UTID, а сам термінал потрібно показати працівнику відділення.
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Юрособам для подання повідомлення потрібно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), перевірити дані профілю, додати інформацію про термінали та підписати заяву.
Фізичним особам і ФОП необхідно звернутися до ЦНАП, Укрпошти або Нової пошти та надати дані про термінал.
Після перевірки інформації пристрій буде внесений до «білого списку» і працюватиме без обмежень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
StarlinkДія
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