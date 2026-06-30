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Starlink планує стати повноцінним мобільним оператором

Технології&Авто
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SpaceX вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку
SpaceX вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку
Компанія Ілона Маска SpaceX планує вийти на ринок мобільного зв’язку з новим сервісом від Starlink для американських споживачів. Якщо проєкт реалізують, компанія напряму конкуруватиме з найбільшими мобільними операторами США.
Про це пише Financial Times.

SpaceX вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку

Зазначається, що президентка та операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл повідомила інвесторам, що компанія вивчає можливість виходу Starlink на роздрібний ринок мобільного зв’язку, а також можливість створення власної наземної мобільної мережі в США.
У разі реалізації цього плану SpaceX продаватиме мобільні контракти безпосередньо користувачам і конкуруватиме з трьома найбільшими американськими операторами Verizon Wireless, AT&T і T-Mobile.
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Досі компанія обирала іншу модель роботи. Зараз Starlink працює спільно з T-Mobile, забезпечуючи доступ до супутників Starlink для покращення покриття у сільській місцевості, де бракує наземної мережі. Новий проєкт принципово відрізняється від цієї моделі, адже передбачає перехід до самостійного сервісу мобільного зв’язку.

Одне із наймасштабніших комерційних розширень компанії

Як зазначає FT, вихід на ринок мобільних контрактів стане одним із наймасштабніших комерційних розширень SpaceX з моменту запуску Starlink. Наразі сервіс високошвидкісного супутникового інтернету працює більш ніж у 150 країнах світу.
Запуск мобільного сервісу також доповнить чинну послугу супутникового інтернету Starlink, якою станом на березень користувалися 10,3 млн клієнтів по всьому світі.
За матеріалами:
УНІАН
SpaceXStarlinkМаск
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