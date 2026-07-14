Українські енергетики отримали нові автовишки (фото)

Нова спецтехніка призначена для виконання робіт із ремонту та обслуговування електромереж у складних дорожніх умовах.
Фото: Техкомплект
Автовишка COMET із робочою висотою 18 метрів є однією з найпопулярніших моделей на українському ринку. Поєднання італійського автогідропідіймача COMET із вантажним шасі IVECO забезпечує повну сумісність обладнання, високу надійність та ефективну експлуатацію.
Завдяки повному приводу шасі IVECO EUROCARGO ML110 4×4 спецавтомобілі можуть працювати не лише в міських умовах, а й на бездоріжжі, що особливо важливо для обслуговування ліній електропередачі в гірських та важкодоступних районах.