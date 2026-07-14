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Українські енергетики отримали нові автовишки (фото)

Технології&Авто
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Українські енергетики отримали нові автовишки (фото)
Українські енергетики отримали нові автовишки (фото)
Автопарк енергетиків Прикарпаття поповнився двома новими телескопічними автовишками COMET, змонтованими на повнопривідних вантажних шасі IVECO EUROCARGO ML110 4×4.
Про це повідомили у пресслужбі виробника.
Нова спецтехніка призначена для виконання робіт із ремонту та обслуговування електромереж у складних дорожніх умовах.
Українські енергетики отримали нові автовишки (фото)
Фото: Техкомплект
Автовишка COMET із робочою висотою 18 метрів є однією з найпопулярніших моделей на українському ринку. Поєднання італійського автогідропідіймача COMET із вантажним шасі IVECO забезпечує повну сумісність обладнання, високу надійність та ефективну експлуатацію.
Завдяки повному приводу шасі IVECO EUROCARGO ML110 4×4 спецавтомобілі можуть працювати не лише в міських умовах, а й на бездоріжжі, що особливо важливо для обслуговування ліній електропередачі в гірських та важкодоступних районах.
За матеріалами:
Finance.ua
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