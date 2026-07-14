Як обміняти водійські права на польські Сьогодні 20:04 — Технології&Авто

Як обміняти водійські права на польські

З огляду на кількість українців у країні, для Польщі проблема використання українських водійських посвідчень також є доволі нагальною, тому не дивно, що Варшава однією з перших спробувала впорядкувати ці правила.

Від початку жовтня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила , якими визначено, що всі громадяни України, які перебувають у Польщі більше, ніж 180 календарних днів протягом року, та не мають статусу захисту, повинні обміняти українські документи водія на польські.

Страхування автомобіля (ОСЦПВ): обирайте автоцивілку онлайн від найкращих страхових компаній України. Дивіться за цим посиланням.

Процедура обміну українських водійських прав на польські є офіційною та регулюється польським законодавством. Основні кроки включають подання заяви до місцевого Wydziału Komunikacji, проходження медичного огляду, підготовку пакета документів та очікування відповіді з України для підтвердження правдивості прав.

Після позитивної верифікації водій отримає польське посвідчення без необхідності повторно складати іспити (за умови, що українські права дійсні та не видані повторно на підставі втрачених).Для обміну зазвичай потрібні: українське посвідчення, паспорт або карта побиту, фото, присяжний переклад прав, медична довідка та заява до місцевого управління.

Що зробити для обміну українського посвідчення водія на польське

Вартість процедури у більшості випадків складається з адміністративного збору, перекладу та медогляду. Загалом українці на форумах і в профільних групах називають суми від 200 до 500 злотих залежно від регіону та додаткових витрат.

У разі, якщо потрібне навчання в автошколі, до цієї суми варто додати вартість навчання — в середньому від 2500 до 3500 злотих.

Часто найбільше часу займає перевірка справжності українського посвідчення через українські органи.

Ризикувати та їздити з українськими посвідченнями не варто — хоча місцеве законодавство щодо їхнього використання та обміну дещо й неоднозначне, але на це не варто покладатися: як відомо, поляки не дуже толерують українців зокрема та іноземців загалом. До того ж на порушників чекають досить суттєві покарання: від штрафів від 2 до 5 тис. злотих аж до конфіскації транспортного засобу.

Що стосується водіїв вантажівок і автобусів, то тут, як і в Німеччині, діють окремі правила. Для роботи в комерційних перевезеннях необхідно отримати професійну кваліфікацію — «Код 95», пройти медичні та психологічні перевірки, а також оформити картку водія для роботи з тахографом.

Окрім обміну відповідного українського посвідчення, необхідно також буде проходження спеціального навчання (35, 140 або 280 годин залежно від стажу та дати отримання категорії);

медичний і психологічний огляд; картка водія для тахографа (Karta kierowcy).

Вартість отримання Kod 95 може становити приблизно від 900 до 2800 злотих, залежно від типу курсу. Підтвердження кваліфікації потрібно поновлювати кожні п’ять років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.