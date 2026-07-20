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Попит на гібридні автомобілі в Україні зростає: найпопулярніші моделі

Технології&Авто
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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail
Другий квартал 2026 року став успішним для сегмента гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). На тлі адаптації ринку електромобілів до нових податкових умов попит на бензо-електричні моделі суттєво зріс. Загалом упродовж другого кварталу в Україні було зареєстровано майже 17 тис. нових і вживаних гібридних автомобілів.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Нові гібриди

Первинний ринок нових гібридів у другому кварталі 2026 року продемонстрував стійку позитивну динаміку порівняно з попередніми періодами.
Найпопулярнішою моделлю серед нових гібридів став Toyota RAV4 — 635 автомобілів. До трійки лідерів також увійшли:
  • Toyota Yaris Cross — 343 авто;
  • Nissan Qashqai — 314 авто.
Топ-10 моделей нових легковиків з гібридними силовими установками
Топ-10 моделей нових легковиків з гібридними силовими установками, eauto.org.ua
Також стабільно високі результати показали сімейний Nissan X-Trail (284 шт.) та преміальний Audi Q8 (191 шт.).
У першу десятку нових моделей увійшов китайський BYD Song L (181 шт.), посунувши кілька європейських класичних бензинових брендів. До десятки також потрапили прагматичний Renault Duster (154 шт.), класична Toyota Camry (149 шт.), преміум-позашляховик Mercedes-Benz GLE (147 шт.) та міська Toyota Corolla (144 шт.).
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Вживані гібриди

Сегмент уживаних гібридних моделей (що включає як внутрішні перепродажі, так і перші реєстрації «свіжопригнаних» машин) показав ще більший масштаб зростання.
Лідером у цьому секторі знову є Toyota RAV4 (782 шт.), яка має високий рівень ліквідності на ринку. На другій позиції закріпився класичний седан Toyota Camry (594 шт.), а третє місце виборов Ford Fusion (542 шт.) (переважно завдяки активному імпорту з американських страхових аукціонів).
Топ-10 моделей нових легковиків з пробігом з гібридними силовими установками
Топ-10 моделей нових легковиків з пробігом з гібридними силовими установками, eauto.org.ua
У топ-10 також увійшли Toyota Prius (501 шт.), кросовери Ford Escape/Kuga (408 шт.), преміальний BMW X5 (351 шт.), Kia Niro (323 шт.), плагін-гібрид Chevrolet Volt (300 шт.), Mitsubishi Outlander (265 шт.) та компактвен Ford C-Max (222 шт.).

Чому українці дедалі частіше обирають гібриди

Однією з причин зростання попиту стали високі ціни на пальне протягом більшої частини другого кварталу. Це стимулювало покупців звернути увагу на більш економічні автомобілі.
Популярності гібридів також сприяють:
  • відсутність потреби заряджати автомобіль від електромережі;
  • зручність для власників, які проживають у багатоквартирних будинках і не мають можливості заряджати електромобіль удома;
  • більший запас ходу та зручність під час міжміських поїздок порівняно з електромобілями.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоГібрид
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