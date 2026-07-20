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Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss

Технології&Авто
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Компанія поки не розкрила повний список характеристик
Компанія поки не розкрила повний список характеристик
Vivo офіційно представила смартфон X300e та одразу відкрила прийом попередніх замовлень. Новинка приєдналася до серії X300, створеної у співпраці з Zeiss, а офіційний старт продажів запланований на 27 липня.
Про це повідомляє gizmochina.com.

Характеристики

Компанія поки не розкрила повний список характеристик, однак раніше більшість параметрів уже потрапила в мережу. Очікується, що смартфон отримає 6,59-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та процесор Snapdragon 8 Gen 5.
Основна камера включатиме 50-мегапіксельний головний сенсор
Основна камера включатиме 50-мегапіксельний головний сенсор
За попередніми даними, основна камера включатиме 50-мегапіксельний головний сенсор, 8-Мп ультраширококутний модуль і 50-Мп перископічний телевик. Фронтальна камера також матиме роздільну здатність 50 Мп, а налаштування зображення виконані спільно із Zeiss.
Однією з головних особливостей X300e може стати акумулятор ємністю 7200 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. При цьому товщина корпуса становитиме лише 7,99 мм, а вага — близько 203 грамів.
Також смартфону приписують металеву рамку, квадратний блок камер і ультразвуковий сканер відбитків пальців. Ціну Vivo поки не оголосила — її мають розкрити ближче до початку продажів.
За матеріалами:
ITsider.
СмартфониТехніка
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