Vivo офіційно представила X300e з батареєю на 7200 мАг і камерами Zeiss Сьогодні 23:40 — Технології&Авто

Компанія поки не розкрила повний список характеристик

Vivo офіційно представила смартфон X300e та одразу відкрила прийом попередніх замовлень. Новинка приєдналася до серії X300, створеної у співпраці з Zeiss, а офіційний старт продажів запланований на 27 липня.

Про це повідомляє gizmochina.com.

Характеристики

Компанія поки не розкрила повний список характеристик, однак раніше більшість параметрів уже потрапила в мережу. Очікується, що смартфон отримає 6,59-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 1,5K та процесор Snapdragon 8 Gen 5.

Основна камера включатиме 50-мегапіксельний головний сенсор

За попередніми даними, основна камера включатиме 50-мегапіксельний головний сенсор, 8-Мп ультраширококутний модуль і 50-Мп перископічний телевик. Фронтальна камера також матиме роздільну здатність 50 Мп, а налаштування зображення виконані спільно із Zeiss.

Однією з головних особливостей X300e може стати акумулятор ємністю 7200 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 90 Вт. При цьому товщина корпуса становитиме лише 7,99 мм, а вага — близько 203 грамів.

Також смартфону приписують металеву рамку, квадратний блок камер і ультразвуковий сканер відбитків пальців. Ціну Vivo поки не оголосила — її мають розкрити ближче до початку продажів.

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