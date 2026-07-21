Інвестори почали зменшувати ставки на виробників ШІ-чипів Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Інвестори почали скорочувати позиції в акціях виробників ШІ-чипів і додавати папери гіперскейлерів та софтверних компаній.

Про це пише Reuters.

Акції виробників чипів падають

Стрімкий ріст акцій компаній, що виготовляють чипи для штучного інтелекту, починає гальмувати. Інвестори турбуються, що їхня вартість стала занадто високою, а прибутки можуть не виправдати очікувань у майбутньому. Раніше всі масово скуповували акції виробників напівпровідників, але зараз ця тенденція змінюється.

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Технологічні гіганти, такі як Microsoft, Amazon, Google та Meta, витрачають мільярди на будівництво дата-центрів. Проте очікується, що темпи зростання цих витрат різко впадуть: з 76% цього року до лише 6% у 2028 році.

Акції виробників чипів таких як Nvidia чи Broadcom зросли більш ніж удвічі за рік, але нещодавно значно впали в ціні. Більшість інвесторів зараз вважають цей ринок переповненим, а акції — занадто дорогими.

Інвестори почали переводити гроші в інші компанії

Замість того, щоб купувати акції компаній, які створюють «залізо» для ШІ, інвестори почали переводити гроші в компанії, які будуть користуватися цими технологіями. Інвестиції йдуть у розробників програмного забезпечення, кібербезпеку, медицину та фінансовий сектор. Також купують акції самих технологічних гігантів, для яких зменшення витрат на інфраструктуру означатиме збереження власних грошей.

Великі компанії починають більше позичати грошей для розбудови ШІ, але попит інвесторів на їхні боргові облігації падає. Якщо прибутки від ШІ розчарують, фінансування може різко припинитися. Важливо, що будівництво величезних центрів обробки даних стикається з опором місцевих жителів. Близько 70% нових проєктів зустрічають перешкоди. Наприклад, у Нью-Йорку ввели заборону на рік на будівництво нових великих дата-центрів через те, що вони споживають занадто багато води та електроенергії.

Експерти порівнюють поточне падіння акцій із тимчасовими кризами під час інтернет-буму в 1990-х роках, після яких ринок знову зростав. Тим, хто боїться надмірних ризиків, радять просто диверсифікувати свої вкладення, тобто підтримувати бум ШІ, але при цьому вкладати в різні галузі для власної безпеки.

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