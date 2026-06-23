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Світовий банк прогнозує, що ШІ може підняти економіку Польщі на 12% до 2035 року — деталі

Світ
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Світовий банк прогнозує, що ШІ може підняти економіку Польщі на 12% до 2035 року — деталі
Світовий банк прогнозує, що ШІ може підняти економіку Польщі на 12% до 2035 року — деталі
Штучний інтелект може підвищити економіку Польщі на цілих 12% до 2035 року та допомогти їй зблизитися з найбагатшими країнами світу.
Про це свідчить аналітика Світового банку.
«Наступний етап конвергенції є більш вимогливим», — йдеться у звіті міжнародного кредитора, опублікованому в понеділок.
Польщі потрібно буде більше покладатися на інновації, оскільки витрати зростають, а демографічний тиск посилюється, що покладе особливий тягар на залучення іноземних інвестицій, пов’язаних зі штучним інтелектом, та реалізацію підвищення продуктивності, яке пропонує ця технологія, додано у повідомленні.
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Світовий банк розглядає роль Польщі в ландшафті штучного інтелекту як «здатного прийняти», а не як «передового новатора». Вплив штучного інтелекту на виробництво Польщі залежатиме від того, наскільки легко працівники зможуть переходити між секторами та ролями, а також від того, скільки фірм інвестують у ці технології.
Згідно зі звітом, енергетична інфраструктура Польщі, яка залежить від вугілля, що робить її електроенергію відносно дорогою порівняно з аналогічними країнами Європейського Союзу, може перешкодити її амбіціям у сфері штучного інтелекту.
«Проблема не в доступі до штучного інтелекту», — сказав Арі Наїм, керівник Світового банку у Польщі. «Йдеться про продуктивне використання технології — мобілізацію інвестицій в інфраструктуру та навички, які лежать в основі майбутнього зростання, від цифрових мереж до енергетики, водопостачання та освіти».
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Раніше Finance.ua писав, що нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів. Як писав Associated Press,
За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС. Це більше, ніж 6 730 доларів у 1990 році, або 38% від середнього показника по ЄС, і зараз приблизно дорівнює 52 039 доларам у Японії.
Одним із найважливіших факторів було швидке створення міцної інституційної бази для бізнесу. Це включало незалежні суди, антимонопольне агентство для забезпечення чесної конкуренції та суворе регулювання, щоб запобігти блокуванню кредитування проблемними банками.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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