Випередила Швейцарію: Польща увійшла до ТОП-20 найбільших економік світу Сьогодні 16:00

Нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів.

Це історичний стрибок від посткомуністичних руїн 1989−90 років до лідера європейського зростання, який, на думку економістів, містить уроки про те, як принести процвітання простим людям.

Як пише видання, лише покоління тому Польща регулювала продаж цукру і борошна, а її громадяни отримували лише десяту частину того, що заробляли західні німці.

Інфографіка: Associated Press.

ВВП

За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС. Це більше, ніж 6 730 доларів у 1990 році, або 38% від середнього показника по ЄС, і зараз приблизно дорівнює 52 039 доларам у Японії.

Інфографіка: Associated Press.

Історія

Економіка Польщі зростала в середньому на 3,8% на рік з моменту вступу до ЄС у 2004 році, що легко перевищує середній показник по Європі в 1,8%.

Що сприяло

Одним із найважливіших факторів було швидке створення міцної інституційної бази для бізнесу. Це включало незалежні суди, антимонопольне агентство для забезпечення чесної конкуренції та суворе регулювання, щоб запобігти блокуванню кредитування проблемними банками.

В результаті, економіка не була захоплена корупцією та олігархами, як це сталося в інших країнах посткомуністичного світу, пише видання.

Польща також отримала мільярди євро допомоги ЄС як до, так і після вступу до блоку в 2004 році та отримання доступу до його величезного єдиного ринку.

Інфографіка: Associated Press.

«Молоді поляки мають кращу освіту, ніж молоді німці, але заробляють вдвічі менше, ніж німці. Це „неперевершене поєднання“ для залучення інвесторів», — каже Марцін П’ятковський з Варшавського університету Козмінського та автор книги про економічне зростання країни.

Труднощі

Польща все ще має свої труднощі. Через низький рівень народжуваності та старіння суспільства менше працівників зможуть утримувати пенсіонерів. Середня заробітна плата нижча за середню по ЄС. Хоча малі та середні підприємства процвітають, мало хто з них став світовими брендами.

Раніше Finance.ua писав , що українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих.

Довідка Finance.ua:

Від початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Більшість біженців з України або працюють, або займаються підприємництвом, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету країни.

У 2024 році українці відчутно посприяли розвитку польської економіки: ВВП Польщі зріс майже на 100 млрд злотих. Це більш як половина суми, виділеної того самого року на Національний фонд охорони здоров’я.

У Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі. Темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних на початку 2026 року залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року.

