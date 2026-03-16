У Польщі зростає безробіття та скорочується кількість робочих місць

У Польщі формується стійкий тренд зростання безробіття та скорочення зайнятості у бізнес-секторі. Темпи зростання рівня безробіття та кількості безробітних на початку 2026 року залишаються високими навіть у порівнянні з початком минулого року.

До такого висновку дійшов аналітичний центр міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, проаналізувавши дані для квартального індексу NEI (National Employment Index) — головного індикатора здоров’я ринку праці у Польщі.

За словами аналітиків, якщо у грудні 2025 року рівень безробіття становив 5,7%, то, за попередніми оцінками Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у січні 2026 року він зріс до 6%. Це на 0,6 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Кількість безробітних зростає

У четвертому кварталі 2025 року кількість зареєстрованих безробітних збільшилася в середньому на 13% у річному вимірі, а у січні 2026 року приріст до аналогічного періоду минулого року становив 11,6%. Для порівняння, у січні 2025 року зростання до січня 2024 року становило лише близько 0,1%.

Частина експертів та представників влади пояснює це змінами у законодавстві, які набули чинності у червні 2025 року. Нові норми дозволили безробітним реєструватися у центрах зайнятості за місцем фактичного проживання, а не реєстрації, а також спростили процедуру підтвердження готовності до роботи.

Втім, на думку аналітиків Gremi Personal, законодавчі зміни можуть пояснювати лише частину зростання статистики безробіття. Після семи місяців дії нових правил уже сформувалася порівняльна база, що дозволяє говорити про більш стійкий тренд охолодження ринку праці.

Це підтверджують і інші показники. Зокрема, кількість безробітних, звільнених з ініціативи роботодавців, у 2025 році збільшилася на 12,4% у середньому за місяць порівняно з 2024 роком. Для порівняння, роком раніше цей показник мав від’ємну динаміку мінус 0,5%.

У четвертому кварталі 2025 року темпи зростання звільнень прискорилися до 13% у річному вимірі, тоді як у 2023−2024 роках аналогічний показник становив лише 4,9%.

Бізнес скорочує персонал

Скорочення зайнятості також фіксується у бізнес-секторі. За оцінками Gremi Personal на основі даних GUS, у IV кварталі 2025 року кількість працівників у компаніях була на 0,7% нижчою, ніж роком раніше.

Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від галузі.

«Наприкінці 2025 — на початку 2026 року, низка великих компаній почала скорочувати або переносити свої потужності з польських локацій до інших юрисдикцій. Найчастіше йдеться про автомобільну промисловість та сектор сучасних бізнес-послуг — центри BPO та SSC. Загалом ці процеси можуть свідчити про частковий початок перебудови польського ринку праці, де після кількох років дефіциту кадрів з’являються перші ознаки його охолодження», — зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Водночас, за його словами, відбувається і якісна трансформація ринку. Все більше роботодавців зосереджуються на зберіганні ключового персоналу.

Що це означає для українців

Для українців, які працюють у Польщі, це також означає поступову зміну умов на ринку праці. Якщо раніше дефіцит кадрів забезпечував стабільний попит на іноземних працівників, то у разі подальшого зростання безробіття конкуренція за робочі місця може посилитися.

Нагадаємо, раніше Finance.ua також розповідав , що логістичні галузі у Польщі та Україні демонструють одні з найвищих динамік зростання заробітних плат на ринку праці. Станом на початок 2026 року рівень зарплат у логістичному секторі Польщі становив:

директори з ланцюгів постачання — від 22 000 до 32 000 злотих;

менеджери складів — від 9 500 до 18 000 злотих;

фахівці з логістики — від 7 000 до 10 500 злотих;

експедитори — від 6 000 до 9 500 злотих;

працівники складів — від 5 000 до 8 000 злотих до вирахування податків.

