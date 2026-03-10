Що відбувається з невикористаною відпусткою у Польщі Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Компенсація за невикористану відпустку виплачується лише після звільнення

У Польщі тривалість відпустки залежить від стажу роботи. Невикористана відпустка переноситься на наступний рік, але має термін дії.

Про це пише InPoland.net.pl.

Що вважається невикористаною відпусткою

Невикористана відпустка — це та частина відпустки, яку працівник накопичує протягом певного календарного року, але з різних причин не зміг використати.

Згідно з трудовим законодавством Польщі, відпустка має надаватися у тому році, коли працівник набуває права на неї. Однак на практиці не завжди вдається використати всі дні відпочинку. Причинами можуть бути значне робоче навантаження, хвороба колеги, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або розбіжності між роботодавцем і працівником щодо термінів відпустки. У таких випадках невикористані дні переносяться на наступний календарний рік.

Коли потрібно використати накопичену відпустку

Згідно з чинними правилами, невикористаний час відпустки має бути наданий працівнику не пізніше 30 вересня наступного календарного року. До цього терміну працівник має можливість використати накопичені дні відпустки.

Якщо працівник не скористався перенесеною відпусткою самостійно, роботодавець має право визначити дату її використання.

Роботодавець, який не надасть працівнику накопичену відпустку до 30 вересня наступного року, може бути оштрафований на суму від 1000 до 30 000 злотих. Тому керівник має право змусити працівника взяти відпустку.

Як працівник може захистити свої права

Роботодавець зобов’язаний надати невикористану відпустку. Якщо цього не відбувається і, наприклад, після 30 вересня 2026 року у працівника залишаються невикористані дні, він може подати заяву про надання відпустки.

Крім того, працівник може також захистити свої права в суді з трудових спорів або повідомити про порушення до Національної інспекції праці. Відповідно до статті 291 § 1 Трудового кодексу, позов про надання відпустки має трирічний термін позовної давності. Строк позовної давності починається з дати, коли відпустка мала бути надана.

Польське законодавство також передбачає компенсацію за невикористану відпустку. Однак варто пам’ятати, що ця компенсація виплачується лише після звільнення. Компенсація не виплачується, якщо відпустка не використана до 30 вересня, а працівник продовжує працювати на тому ж місці.

