Як обрати найвигідніші дати на відпустку у 2026 році

Особисті фінанси
Працівниця завчасно планує відпустку у 2026 році
Відпустка — це не лише про відпочинок, а й про гроші та раціональне використання робочих днів. Якщо планувати її заздалегідь, у 2026 році можна отримати більше днів відновлення без втрат у доходах.
Із посиланням на фахівців robota.ua ділимося порадами, як краще спланувати відпустку у 2026 році.

Поєднуйте відпустку з вихідними

Хоча офіційні святкові вихідні під час воєнного стану скасовані, деякі компанії все ж надають додаткові дні відпочинку. Вони не зараховуються до щорічної відпустки, тож, поєднавши їх із кількома відпускними днями, можна подовжити відпочинок.
Найчастіше вигідними є періоди поблизу новорічних і різдвяних дат, Великодня, Трійці, травневих і червневих свят, а також Дня Незалежності.
Якщо додаткових вихідних немає, краще брати відпустку з вівторка або середи — це дозволяє «захопити» одразу два вікенди.

Враховуйте фінансову вигоду

Розмір відпускних залежить від кількості робочих днів у місяці. Чим їх більше, тим менша різниця між зарплатою і виплатами під час відпустки.
У 2026 році фінансово вигіднішими для відпочинку зазвичай є березень, липень і жовтень.

Діліть відпустку стратегічно

Закон дозволяє ділити щорічну відпустку, а в багатьох компаніях це ще й не вимагає обов’язкових 14 днів поспіль. Тому працівники можуть розподіляти відпочинок протягом року.
Поширений підхід:
  • основна частина — влітку;
  • коротка відпустка навесні або восени;
  • кілька днів узимку для відновлення.
Узгоджуйте дати завчасно

На популярні періоди припадає найбільше заяв на відпустку. Щоб отримати найбілш зручні дати для себе, варто планувати наперед і враховувати завантаженість команди. Чим раніше подати запит, тим більше шансів на погодження.

Коли з відпусткою краще зачекати

Фахівці радять уникати відпусток у періоди важливих проєктів, аудитів, звітних кампаній або на етапі адаптації на новій посаді. У таких випадках доцільніше перенести відпочинок, ніж ризикувати робочими позиціями.
Раніше ми повідомляли, що згідно з опитуванням 29% роботодавців мають стратегію підвищення зарплат для співробітників.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
