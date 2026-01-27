Як обрати найвигідніші дати на відпустку у 2026 році
Відпустка — це не лише про відпочинок, а й про гроші та раціональне використання робочих днів. Якщо планувати її заздалегідь, у 2026 році можна отримати більше днів відновлення без втрат у доходах.
Із посиланням на фахівців robota.ua ділимося порадами, як краще спланувати відпустку у 2026 році.
Поєднуйте відпустку з вихідними
Хоча офіційні святкові вихідні під час воєнного стану скасовані, деякі компанії все ж надають додаткові дні відпочинку. Вони не зараховуються до щорічної відпустки, тож, поєднавши їх із кількома відпускними днями, можна подовжити відпочинок.
Найчастіше вигідними є періоди поблизу новорічних і різдвяних дат, Великодня, Трійці, травневих і червневих свят, а також Дня Незалежності.
Якщо додаткових вихідних немає, краще брати відпустку з вівторка або середи — це дозволяє «захопити» одразу два вікенди.
Враховуйте фінансову вигоду
Розмір відпускних залежить від кількості робочих днів у місяці. Чим їх більше, тим менша різниця між зарплатою і виплатами під час відпустки.
У 2026 році фінансово вигіднішими для відпочинку зазвичай є березень, липень і жовтень.
Діліть відпустку стратегічно
Закон дозволяє ділити щорічну відпустку, а в багатьох компаніях це ще й не вимагає обов’язкових 14 днів поспіль. Тому працівники можуть розподіляти відпочинок протягом року.
Поширений підхід:
- основна частина — влітку;
- коротка відпустка навесні або восени;
- кілька днів узимку для відновлення.
Узгоджуйте дати завчасно
На популярні періоди припадає найбільше заяв на відпустку. Щоб отримати найбілш зручні дати для себе, варто планувати наперед і враховувати завантаженість команди. Чим раніше подати запит, тим більше шансів на погодження.
Коли з відпусткою краще зачекати
Фахівці радять уникати відпусток у періоди важливих проєктів, аудитів, звітних кампаній або на етапі адаптації на новій посаді. У таких випадках доцільніше перенести відпочинок, ніж ризикувати робочими позиціями.
Раніше ми повідомляли, що згідно з опитуванням 29% роботодавців мають стратегію підвищення зарплат для співробітників.
Поділитися новиною
Також за темою
Віддалена робота лідирує. Найпопулярніші професії серед українців (інфографіка)
Як обрати найвигідніші дати на відпустку у 2026 році
Чи входить декрет до страхового стажу — роз’яснення Пенсійного фонду
Як дізнатися розмір майбутньої пенсії у Польщі
Ринок праці 2025: скільки заробляють вразливі верстви населення
В Іспанії з січня 2026 року нове міграційне законодавство: що міняється для українців