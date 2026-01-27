Молодь, іноземці та ЗСУ: ключові тенденції ринку праці у 2025 році
2025 рік показав, що український ринок праці все ще адаптується до нових реалій воєнного часу. Дефіцит кадрів став ключовим викликом, особливо у робітничих та технічних спеціальностях. Зростає фокус на перенавчанні й адаптації працівників, що дозволятиме закривати вакансії за рахунок наявних працівників та кандидатів. Також зростає увага до іноземців як потенційного джерела робочої сили, зокрема в робітничих професіях.
Заробітна плата є одним із ключових критеріїв вибору місця роботи. На кінець 2025 року медіанна зарплата по Україні становила 25 000 грн (+23% з 2024 року).
«У 2026 році роботодавцям доведеться й надалі переглядати рівень оплати праці: як для залучення нових фахівців у найбільш затребуваних галузях, так і для утримання поточних команд», — кажуть аналітики OLX.
Молодь на ринку праці
У серпні 2025 року уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18−22 років, що зробило молодь ще більш затребуваною на ринку праці. Для представників тієї частини українського бізнесу, яка часто залежить від молодих працівників на стартових позиціях, нововведення стало викликом.
Вже у вересні після прийняття закону 41% роботодавців помітили вплив нововведення. Основною проблемою, яку відзначили компанії, стало звільнення молодих працівників та ускладнення пошуку нових кандидатів.
Водночас 45% молодих кандидатів не планували залишати Україну. Основні причини:
- бажання допомогти країні (39%);
- будувати кар’єру вдома (40%);
- залишатися з родиною (48%);
- близько 34% не були впевнені, що за кордоном буде краще.
Працевлаштування іноземців
Лише 13% компаній відкриті до працевлаштування іноземців. Основні причини відмови:
- відсутність потреби (41%);
- мовний бар’єр (27%).
Стимулювати компанії до найму іноземців могли б податкові пільги та фінансові бонуси (34%) або дефіцит українських кадрів (26%).
Є фактори, що викликають настороженість у пошукачів роботи в Україні щодо працевлаштування іноземців. Більшість респондентів зазначили про мовний бар’єр (44%), однак вагомими також стали культурно-релігійні відмінності (30%) та відчуття «непріоритетності» громадян України (28%).
Служба в ЗСУ
У військовій сфері продовжує зростати попит на фахівців. У 2025 році кількість військових вакансій на платформі збільшилася утричі порівняно з 2024 роком. Найбільш затребувані позиції:
- оператори БПЛА;
- водії;
- бойові медики.
Активність кандидатів зменшилася на 18% у кількості відгуків. Найбільше шукачі відгукувалися на тилові посади, зокрема спеціаліст з рекрутингу або кухар, а також стрілець зенітник ППО.
Медіанна зарплата на військових вакансіях варіюється від 20 до понад 190 тис. грн, залежно від посади.
