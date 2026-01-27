0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До 700 тисяч гривень: Зеленський оновив систему президентських грантів для науковців

Особисті фінанси
9
Щорічні гранти молодим вченим і докторам наук збільшили до 300-700 тис. грн.
Щорічні гранти молодим вченим і докторам наук збільшили до 300-700 тис. грн.
Президент України Володимир Зеленський затвердив нові положення щодо порядку надання щорічних президентських грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих учених та докторів наук, а також суттєво збільшив розмір фінансування.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на указ президента № 81/2026.
Попередні положення про порядок надання президентських грантів для молодих учених і докторів наук втратили чинність.

Гранти для молодих учених

Указом викладено в новій редакції статтю 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених».
Встановлено такі щорічні гранти:
  • доктори наук (до 40 років включно) — 7 грантів по 500 тис. грн кожний;
  • докторанти (до 35 років включно) — 20 грантів по 400 тис. грн кожний;
  • доктори філософії / кандидати наук (до 35 років включно) — 50 грантів по 300 тис. грн кожний.
Для порівняння, у попередній редакції розміри грантів становили:
  • 90 тис. грн для докторів наук;
  • 75 тис. грн для докторантів;
  • 60 тис. грн для кандидатів наук.

Гранти для докторів наук

Також указом внесено зміни до документа від 16 травня 2008 року № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери».
Згідно з оновленими нормами:
  • 20 щорічних грантів президента для докторів наук (до 45 років включно);
  • розмір кожного гранту збільшено зі 150 тис. грн до 700 тис. грн
Ці кошти надаються для проведення наукових досліджень і розробок.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems