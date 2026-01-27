До 700 тисяч гривень: Зеленський оновив систему президентських грантів для науковців Сьогодні 13:26 — Особисті фінанси

Щорічні гранти молодим вченим і докторам наук збільшили до 300-700 тис. грн.

Президент України Володимир Зеленський затвердив нові положення щодо порядку надання щорічних президентських грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих учених та докторів наук, а також суттєво збільшив розмір фінансування.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на указ президента № 81/2026.

Попередні положення про порядок надання президентських грантів для молодих учених і докторів наук втратили чинність.

Гранти для молодих учених

Указом викладено в новій редакції статтю 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених».

Встановлено такі щорічні гранти:

доктори наук (до 40 років включно) — 7 грантів по 500 тис. грн кожний;

докторанти (до 35 років включно) — 20 грантів по 400 тис. грн кожний;

доктори філософії / кандидати наук (до 35 років включно) — 50 грантів по 300 тис. грн кожний.

Для порівняння, у попередній редакції розміри грантів становили:

90 тис. грн для докторів наук;

75 тис. грн для докторантів;

60 тис. грн для кандидатів наук.

Гранти для докторів наук

Також указом внесено зміни до документа від 16 травня 2008 року № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери».

Згідно з оновленими нормами:

20 щорічних грантів президента для докторів наук (до 45 років включно);

розмір кожного гранту збільшено зі 150 тис. грн до 700 тис. грн

Ці кошти надаються для проведення наукових досліджень і розробок.

