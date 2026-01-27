Робота в Польщі: експерт назвала важливі нюанси Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

На етапі працевлаштування в Польщі люди найчастіше стикаються з ризиками — від невиплати зарплати до відсутності будь-якого правового захисту.

Експертка, віце-президентка міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко радить дотримуватися кількох базових правил, які допоможуть уникнути проблем, пише РБК-Україна

На що варто звернути увагу

Перш за все, не варто починати роботу без підписаного контракту — навіть якщо йдеться про так званий «випробувальний термін».

Договір може бути паперовим або електронним, але він обов’язково має існувати. Без нього працівник не має жодних гарантій:

ні виплати зарплати,

ні захисту у разі конфлікту з роботодавцем.

Поширена пастка

Вакансії з надто високими зарплатами без вимог до знання мови чи досвіду. Якщо умови виглядають занадто привабливо, це часто означає приховані нюанси, про які не повідомляють одразу, або ж відверте шахрайство.

Окрему увагу варто звернути на форму оплати праці. Попри поширеність так званої «сірої» зарплати в конвертах, вона позбавляє працівника соціальних гарантій і може призвести до проблем із законом. Легальна виплата означає:

пенсійні внески,

медичне страхування,

захист у разі перевірок.

Фахівці також радять, за можливості, обирати трудовий договір, а не цивільно-правову угоду. Саме трудовий контракт гарантує оплачувану відпустку, лікарняні та вищий рівень захисту від звільнення.

Раніше писали , що Польща є одним з основних напрямків для переїзду українських біженців. За підрахунками, на місяць одній людині знадобиться від 3 500 (близко 40 тис. грн) до 6 000 злотих (близько 70 тис. грн).

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у більшості міст Польщі становить від 1 800 до 3 000 злотих. Водночас у Варшаві — від 3 000 злотих.

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 січня 2026 року працівники у Польщі отримують мінімальну зарплату у розмірі 4806 злотих брутто (близько 42 тис. грн) та мінімальну погодинну ставку — 31,40 злотих брутто (близько 360 грн).

Довідка Finance.ua:

Українці становлять 67% від загальної кількості іноземців, зайнятих у польській економіці. Це близько 5% усіх працюючих у Польщі. Водночас українці все частіше не погоджуються на некваліфіковані посади.

Близько 80% українців, які проживають у Польщі, є економічно активними, мають роботу та сплачують податки й соціальні внески. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить близько 25%, у Чехії — 48%.

Аналітики зазначають, що українці насамперед заповнюють сегменти ринку праці, які менш привабливі для місцевих працівників. Попит на робочу силу в галузях HoReCa, ритейлу, логістики та переробної промисловості залишається стабільно високим, тоді як зацікавленість поляків у некваліфікованих посадах є низькою.

