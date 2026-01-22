Яке місто в Польщі найбідніше Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Місто в Польщі найбідніше

Найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі.

Про це йдеться в останньому рейтингу журналу «Wspólnota, пише І npoland.net.pl

Журнал «Wspólnota» склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Були враховані доходи муніципального бюджету на душу населення.

Грифув Сілезький виявився найбіднішим містом у Польщі. При дослідженні використовували дані за 2024 рік.

Індекс заможності у Грифуві Сілезькому становив лише 4 213,61 злотих на людину. Це низький показник, адже навіть мінімальна зарплата з 1 липня 2024 року становила 4300 злотих брутто.

Друге місце в рейтингу найбідніших польських міст посіло Толкміцко (Вармінсько-Мазурське воєводство). Тут індекс заможності становив 4 797,39 злотих на душу населення.

Звісно, ​​індекс заможності не означає, що всі мешканці Грифува Сілезького отримують низьку заробітну плату. У місті не бракує заможних людей. Цей рейтинг базується на фінансах місцевого самоврядування та мало пов’язаний з доходами окремих мешканців.

Дані Міністерства фінансів за 2024 рік свідчать про те, що найбіднішим муніципалітетом Польщі є Дідня (Підкарпатське воєводство).

За підрахунками GUS, у 2024 році найнижчі зарплати по воєводствах були зафіксовані у Підкарпатському (7 175,92 злотих) та Вармінсько-Мазурському (7 133,90 злотих).

Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. Раніше Finance.ua писав, що найвищі зарплати отримують — середня брутто становить 11 160,39 злотих.

До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).

Найбільше зростання доходів відзначено у секторах інформація та комунікації, культура та розваги, транспорт, складське господарство, торгівля та автомобільне виробництво.

