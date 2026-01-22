0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яке місто в Польщі найбідніше

Особисті фінанси
320
Місто в Польщі найбідніше
Місто в Польщі найбідніше
Найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі.
Про це йдеться в останньому рейтингу журналу «Wspólnota, пише Іnpoland.net.pl.
Журнал «Wspólnota» склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Були враховані доходи муніципального бюджету на душу населення.
Грифув Сілезький виявився найбіднішим містом у Польщі. При дослідженні використовували дані за 2024 рік.
Індекс заможності у Грифуві Сілезькому становив лише 4 213,61 злотих на людину. Це низький показник, адже навіть мінімальна зарплата з 1 липня 2024 року становила 4300 злотих брутто.
Друге місце в рейтингу найбідніших польських міст посіло Толкміцко (Вармінсько-Мазурське воєводство). Тут індекс заможності становив 4 797,39 злотих на душу населення.
Читайте також
Звісно, ​​індекс заможності не означає, що всі мешканці Грифува Сілезького отримують низьку заробітну плату. У місті не бракує заможних людей. Цей рейтинг базується на фінансах місцевого самоврядування та мало пов’язаний з доходами окремих мешканців.
Дані Міністерства фінансів за 2024 рік свідчать про те, що найбіднішим муніципалітетом Польщі є Дідня (Підкарпатське воєводство).
Читайте також
За підрахунками GUS, у 2024 році найнижчі зарплати по воєводствах були зафіксовані у Підкарпатському (7 175,92 злотих) та Вармінсько-Мазурському (7 133,90 злотих).
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих.
До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
Найбільше зростання доходів відзначено у секторах інформація та комунікації, культура та розваги, транспорт, складське господарство, торгівля та автомобільне виробництво.
Нагадаємо, близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems