Скільки українців хочуть залишитися в Польщі

Близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі.

Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE), на який посилається Business Insider Polska, пише inpoland.

Рішення залишитися дедалі частіше визначається не лише економічними чинниками. Фактори ідентичності — відчуття належності, соціальні зв’язки, емоційна безпека — більш ніж у чотири рази сильніше пов’язані з намірами залишитися в Польщі, ніж рівень доходів чи умови працевлаштування.

Українці з високою ймовірністю постійного проживання частіше декларують плани подачі на польське громадянство та формування довгострокового життя в країні.

Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі. Їхня присутність у Польщі зумовлена поточними обставинами — роботою, безпекою або відсутністю альтернатив — без чітко сформованих планів на майбутнє.

Усередині цієї групи приблизно 20% становлять добре інтегровані українці, які, попри адаптацію, не планують залишатися в Польщі надовго.

Ця остання група є стратегічно важливою для польського ринку праці. За даними PIE, цілеспрямована інтеграційна політика щодо таких мігрантів може мати мультиплікаційний ефект і сприяти утриманню кваліфікованих українських працівників.

Нагадаємо, що дія тимчасового захисту для українців у Польщі завершиться 4 березня 2026 року. Це означає, що правила перебування для власників статусу UKR поступово прирівняють до загальних вимог, які діють для всіх іноземців у Польщі.

Водночас польська влада вже готує нові механізми підтримки українців. Йдеться, зокрема, про спеціальну карту побуту CUKR та спрощені умови отримання довгострокового резиденства ЄС.

Після завершення дії спецзакону українці з PESEL UKR зможуть оформлювати перебування в Польщі на тих самих підставах, що й інші громадяни третіх країн. Частина механізмів уже діє, інші ще перебувають у процесі впровадження.

