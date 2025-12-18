ПДВ для ФОПів: Мінфін опублікував законопроєкт для обговорення Сьогодні 15:25 — Казна та Політика

ПДВ для ФОПів: Мінфін опублікував законопроєкт для обговорення

Міністерство фінансів України винесло на публічне обговорення проєкт закону, що удосконалює адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Ми розуміємо, що будь-які податкові зміни викликають занепокоєння, тому наголошуємо: впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року. У нас є час, щоб спільно напрацювати якісне, справедливе рішення, яке працюватиме на оборону країни, а не на тіньові схеми», — сказано в повідомленні.

Мета законопроєкту — зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, «сірого імпорту» та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Головні пропозиції законопроєкту

Час на підготовку. Закон набуде чинності з 1 січня 2027 року, що дає час для налаштування процесів і плавного переходу. Зміна ставки для 3-ї групи. Для платників третьої групи з лімітом 1 млн грн ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%, а обов’язкове включення до ПДВ вступає в дію. Виняток для е-резидентів. Електронні резиденти третьої групи не підпадатимуть під обов’язкову реєстрацію платником ПДВ. Цифровізація. Реєстрація та звітність будуть здійснюватися онлайн через «Електронний кабінет». Програмне забезпечення доопрацьовують для зручного подання звітів.

У пояснювальних матеріалах наголошено на спрощенні звітування, електронному документообігу та зниженні ризиків зловживань завдяки чіткішим нормам Податкового кодексу.

Навіщо потрібні зміни

Справедливість. Закон зменшить можливості великих гравців використовувати спрощену систему для «дроблення» бізнесу і отримання переваг над чесними платниками. Боротьба з контрабандою. ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, оскільки потрібні офіційні документи на товар для податкового кредиту. Підтримка ЗСУ. За оцінками Мінфіну, зміни дозволять щорічно залучати додатково близько 40 млрд грн до бюджету, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони.

$8,1 млрд. Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює

понад 1 млн гривень. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом. Кабінет Міністрів підготує податкові змін, які передбачають запровадження податку на додану вартість для самозайнятих підприємців з річним доходом понад 1 мільйон гривень.

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку.

За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Разом із цим, втрати бюджету від зловживань у спрощеній системі оцінюються на рівні 10−13 млрд грн на рік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.