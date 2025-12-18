0 800 307 555
укр
Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг.
Про це повідомив народний детутат Железняк.
Раніше НБУ планував докарбувати наступний тираж монет у 50 копійок вже «шагами». Нова монета з’явиться після рішення Верховної Ради. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.
2 вересня минулого року НБУ офіційно ініціював цю дискусію, яка має в своїй основі глибоке наукове дослідження.
«Ціла експедиція, яка підтвердила, що питомою українською назвою дрібної монети, однієї сотої фракції української гривні, є шаг. Відповідний указ про це підписав перший президент за часів УНР. Якщо гривня — княжого роду, то шаг має свої витоки з часів Гетьманщини», — сказав він.

Скільки коштуватиме перейменування

Пишний повідомив, що жодних додаткових витрат із державного бюджету це за собою не нестиме.
«Жодного вилучення тієї монети, яка є в обігу, не буде. Після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою (а ми дуже на це сподіваємося) Національний банк припинить карбувати копійки і почне карбувати дрібну питому українську монету — шаги. Ми отримали позитивні висновки Інституту національної пам’яті. Ми отримали абсолютну підтримку Академії наук, Інституту лінгвістики», розповів голова НБУ.
Це жодним чином не вплине на купівельну спроможність гривні. За його словами, дотепер в обігу є 14 млрд розмінної дрібної монети номіналом 10 і 50 копійок. І Національний банк, щоб підтримувати відповідний обіг монети, повинен щороку докарбовувати щонайменше 20 млн.
