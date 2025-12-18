0 800 307 555
укр
Обіг віртуальних активів в Україні: про що розповіли в НБУ

Казна та Політика
42
Запровадження регулювання та нагляду за обігом віртуальних активів в Україні та проведення секторальної оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.
Такі теми обговорили представники НБУ під час щорічного міжнародного форуму «Фінансовий моніторинг 2025 — євроінтеграційні перспективи ПВК/ФТ системи України».
Заступник голови НБУ Олексій Шабан розповів, що законопроєкт щодо врегулювання обігу віртуальних активів, який парламент ухвалив у першому читанні, частково враховує принципові для НБУ норми.
Водночас ще є низка питань, які потребують доопрацювання до його остаточного ухвалення.
«Щоб ринок віртуальних активів в Україні безпечно і ефективно працював та мав довіру з боку користувачів, потрібно чітко виписати повноваження його регуляторів, зокрема і НБУ, у частині нагляду, встановлення вимог до надавачів послуг, зокрема пруденційні нормативи, до структури власності, управління, а також право застосування заходів впливу до тих, хто цього не виконує», — сказав Олексій Шабан.
НБУ має бути регулятором у тій частині, що стосується фіатних грошей — токенів електронних грошей та тих надавачів послуг, які здійснюють обмін віртуальних активів на національну чи іноземну валюту.
«Головна наша „червона лінія“ в тому, що не має виникнути регуляторного арбітражу між валютними цінностями та віртуальним активами, що створить ризики для монетарного суверенітету, цінової та фінансової стабільності, підважить захист прав споживачів фінансових послуг та протидію відмиванню коштів», — наголосив Олексій Шабан.
Директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська розповіла, що у 2025 році проводиться чергова Національна оцінка ризиків у сфері фінансового моніторингу.
Національний банк провів секторальну оцінку ризиків фінансового сектору, який є піднаглядним НБУ у сфері фінансового моніторингу. Згідно з результатами вищезазначеної оцінки, ризики відмивання коштів та фінансування тероризму є середніми в цілому для фінансового сектору, але наслідки прояву таких ризиків є найбільш високими для банків, страхових компаній, а також для небанківських установ, які надають послуги з переказу коштів без відкриття рахунку.
«Оскільки зловмисники постійно розроблюють нові схеми для відмивання «бруднихˮ коштів, фінансовий моніторинг має постійно вдосконалюватися», — підкреслила Анна Липська.
Вона додала, що секторальна оцінка, проведена НБУ, стане частиною Національної оцінки ризиків-2025 (НОР), яку проводить Державна служба фінансового моніторингу один раз на три роки. Результати НОР суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають враховувати у власних системах оцінки ризиків.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБанки УкраїниВалюта
