Кількість резидентів «Дія.City» перевищила 3,1 тисяч — Гетманцев Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Кількість резидентів «Дія.City» перевищила 3,1 тисяч — Гетманцев

Як повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі «Дія.City» налічувалося 3 159 діючих резидентів.

Це майже на тисячу компаній більше, ніж у серпні.

Як пише депутат, 33,7% компаній обрали ПнВК, тобто частину платників, які обрали ПнВК, продовжує знижуватися (-13 в.п. за 11 місяців 2025 року).

За січень-листопад 2025 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету:

27,7 млрд грн (без ЄСВ) — +11,9 млрд грн до 2024 року,

з них 13,4 млрд грн — платники ПнВК (+6,0 млрд грн).

Структура надходжень

Податок на прибуток — 4,3 млрд грн (+0,7 млрд грн), з них ПнВК — 0,9 млрд грн (-0,09 млрд грн);

ПДВ — 9,2 млрд грн (+3,1 млрд грн), з них ПнВК — 4,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);

ПДФО + військовий збір — 14,1 млрд грн (+8,1 млрд грн), з них ПнВК — 7,6 млрд грн (+4,4 млрд грн).

Сума відшкодування ПДВ склала 1,4 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн отримали платники ПнВК (приріст +1,0 млрд грн, майже повністю за рахунок ПнВК).

Висновки

Як зазначив Гетманцев, вже звертаючись на цей режим, Дія. City не вивів у себе навіть половину галузі, яка продовжує використовувати схеми подрібнення на ФОП, але в будь-якому випадку є альтернативою для платників у виборі режиму оподаткування;

бізнес оцінив усі наслідки й дійшов висновку, що сплата податку на прибуток на загальних підставах для Дія Сіті доцільніше ніж сплата ПнВК, фактично поставивши крапку в багаторічній дискусії, яка давно втратила актуальність.

Раніше ми писали , що за першу половину 2025-го виторг резидентів Дія. City, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн. Понад 300 компаній з вибірки мають 100% іноземний капітал, серед яких переважають юрособи з представниками зі США, Кіпру та Естонії.

Аналітики R&D центру YouControl дослідили дані реєстру резидентів Дія. City, проаналізували місце реєстрації компаній, середній вік та виручку за останні три роки.

Загалом станом на початок грудня в Україні резидентами Дія. City є 3 114 компаній. Більше половини, а саме 1821 з досліджуваних компаній стали резидентами у 2025 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.