Скільки заробляють резиденти Дія. City — ТОП-15 найдохідніших компаній

За першу половину 2025-го виторг резидентів Дія. City, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн. Понад 300 компаній з вибірки мають 100% іноземний капітал, серед яких переважають юрособи з представниками зі США, Кіпру та Естонії.

Аналітики R&D центру YouControl дослідили дані реєстру резидентів Дія. City, проаналізували місце реєстрації компаній, середній вік та виручку за останні три роки.

Скільки компаній уже в Дія. City

Загалом станом на початок грудня в Україні резидентами Дія. City є 3 114 компаній. Більше половини, а саме 1821 з досліджуваних компаній стали резидентами у 2025 році.

Середній «вік» чинних резидентів перевищує три роки, водночас майже половина (46,4% або 1 445 компаній) працює в особливому правовому режимі менше року.

Де найбільше резидентів

Лідером за кількістю зареєстрованих компаній є Київ — тут розміщено понад половину резидентів (1 704 компанії). Також серед активних регіонів:

Львівська область — 435 компаній,

Дніпропетровська — 167,

Київська — 136,

Харківська — 131.

Більшість юросіб (2 639) мають основний вид діяльності «Інформація та телекомунікації». Ще 132 працюють у сфері професійної, наукової та технічної діяльності, а близько 6% підприємств задіяні у виробництві інших транспортних засобів.

Виручка резидентів у 2023−2025 роках

У 2023 році виручку більшу за нуль задекларували 908 резидентів — загалом 123,8 млрд грн.

У 2024 році прозвітували близько половини компаній, а їх сукупна виручка склала 209,2 млрд грн.

У 2025 році фінансові звіти подавали приблизно 500 компаній щокварталу (частина — за всі три квартали, частина — частково).

Загальний обсяг виручки за три квартали 2025 року становить 267,6 млрд грн:

1-й квартал: 497 компаній, 59,04 млрд грн;

2-й квартал: 515 компаній, 105,37 млрд грн;

3-й квартал: 522 компанії, 103,16 млрд грн.

Найбільший виторг у 2024 році продемонстрували ТОВ «Глобаллоджик Україна» — 11,7 млрд грн та ТОВ «Епам Діджитал» — 7,5 млрд грн. Обидві компанії мають американських учасників — Bonus Technology Inc. та EPAM Systems, Inc.

Іноземні інвестори в Дія. City

Серед резидентів 314 компаній (10%) мають 100% іноземного капіталу. Майже чверть із них (78 підприємств) мають в структурі власності представників зі США.

Ще 48 компаній мають у структурі власності кіпрські юрособи, а 29 повністю належать іноземним чи українським бенефіціарам з Естонії.

Довідка Finance.ua:

Дія. City — це спеціальний правовий та податковий режим, запроваджений в Україні для стимулювання розвитку IT-галузі;

цей віртуальний правовий простір пропонує резидентам особливі умови, зокрема можливість сплачувати податок на виведений капітал замість податку на прибуток, пільгові ставки податків для працівників, а також інструменти іноземного права.

