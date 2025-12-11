0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Наприкінці грудня почнеться аудит оборонки

Казна та Політика
24
Наприкінці грудня почнеться аудит оборонки
Наприкінці грудня почнеться аудит оборонки, Фото: kmu.gov.ua
У другій половині грудня почнеться аудит оборонних підприємств.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зазначається, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

Перевірки в енергетиці

Триває аудит НАЕК Енергоатом. Перевірки відбуваються на 10 філіях компанії. Проміжні результати очікують наприкінці грудня.

Аудити в оборонній сфері

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємства АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки на державних підприємствах Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022−2025 роки.
Перші результати очікують у січні.
Свириденко доручила Держаудитслужбі щотижня інформувати про перебіг перевірок та передати правоохоронним органам повну інформацію після їх завершення.

Результати моніторингу закупівель

Заступниця голови Держаудитслужби також доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, які проводили державні підприємства Міністерства оборони АОЗ і ДОТ у 2024−2025 роках.
Під час моніторингу виявили низку недоліків в організації та проведенні закупівель. Прем’єр-міністерка доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Зеленський заявляв, що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems