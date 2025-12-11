Наприкінці грудня почнеться аудит оборонки Сьогодні 15:38 — Казна та Політика

Наприкінці грудня почнеться аудит оборонки, Фото: kmu.gov.ua

У другій половині грудня почнеться аудит оборонних підприємств.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заслухала звіт заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік щодо підготовки до проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

Перевірки в енергетиці

Триває аудит НАЕК Енергоатом. Перевірки відбуваються на 10 філіях компанії. Проміжні результати очікують наприкінці грудня.

Аудити в оборонній сфері

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємства АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки на державних підприємствах Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022−2025 роки.

Перші результати очікують у січні.

Свириденко доручила Держаудитслужбі щотижня інформувати про перебіг перевірок та передати правоохоронним органам повну інформацію після їх завершення.

Результати моніторингу закупівель

Заступниця голови Держаудитслужби також доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, які проводили державні підприємства Міністерства оборони АОЗ і ДОТ у 2024−2025 роках.

Під час моніторингу виявили низку недоліків в організації та проведенні закупівель. Прем’єр-міністерка доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення.

Читайте також Сьогодні припинять повноваження частини наглядових рад державних енергокомпаній

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.

Зеленський заявляв , що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.