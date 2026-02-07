Вклади громадян у банках перевищили 1,6 трлн грн Сьогодні 08:16 — Казна та Політика

Сума вкладів фізичних осіб у банках перевищила ₴1,6 трильйона

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів громадян та фізичних осіб-підприємців у банках України склала понад 1 617,7 млрд грн. Це на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року.

Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Зростання обсягу вкладів фізичних осіб — це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає. Важливу роль у цьому відіграє система гарантування вкладів, яка забезпечує вкладникам упевненість у захисті їхніх коштів», — вважає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Загальна сума вкладів, Інфографіка: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) станом на 1 січня 2026 року:

вклади у національній валюті становили 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 рік), 66,3% від загальної суми;

вклади в іноземній валюті становили 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 рік), 33,7% від загальної суми.

Валютна структура вкладів, Інфографіка: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 12,5%. Сума їх вкладів становила 201,8, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік.

Як зазначила Ольга Білай, збільшення присутності коштів фізичних осіб-підприємців у депозитній структурі підтверджує, що система гарантування вкладів працює не лише для населення, а й для малого бізнесу.

Для ФОП це означає передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банківської системи.

Станом на 1 січня 2026 року частка вкладів фізичних осіб до запитання становить 70,92%, а частка строкових вкладів — 29,08%.

За строками погашення найбільша частка припадає на вклади до 3 місяців — 17,34%, вклади від 3 до 6 місяців — 7,28%, від 6 місяців до року — 3,75%, понад рік — 0,71%.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків НБУ на групи має наступний вигляд:

банки з державною часткою — 60,7%,

банки з приватним капіталом — 21,9%,

банки іноземних банківських груп — 17,4%.

