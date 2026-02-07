0 800 307 555
Бізнес послабив оцінки ділової активності у січні

Казна та Політика
11
Через атаки рф та брак електрики бізнес послабив оцінки ділової активностііксує сповільнення інфляції.
Бізнес на початку року сезонно послабив оцінки ділової активності, але рівень очікувань вищий, ніж рік тому.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), повідомила пресслужба Національного банку України.

Як змінилися очікування бізнесу

У січні 2026 року ІОДА становив 41.3 порівняно з 49.2 в грудні 2025 року, але був дещо вищий за рівень січня 2025 року (41.0).
Респонденти всіх секторів, крім промисловості, мали ліпші очікування щодо результатів своєї поточної діяльності, ніж рік тому.
Динаміку оцінок, крім сезонності, стримували:
  • посилення атак на енергетичну та логістичну інфраструктуру;
  • нестача енергоресурсів;
  • зростання виробничих витрат на альтернативні джерела живлення;
  • проблеми з логістикою;
  • дефіцит кваліфікованих спеціалістів;
  • посилення курсових очікувань.
Водночас позитивними чинниками залишалися надходження міжнародної фінансової допомоги та сповільнення інфляції.

Які галузі виявилися найменш і найбільш песимістичними

Підприємства сфери послуг найменш песимістично оцінили свої економічні перспективи, а найстриманішими були будівельники.
Підприємства торгівлі суттєво послабили свої оцінки після десяти місяців позитивних очікувань.
Також стриманіше, ніж у попередньому місяці, оцінили результати своєї поточної діяльності промисловці.
На тлі очікуваного пришвидшення темпів зростання закупівельних цін, респонденти всіх секторів очікували на подальше здорожчання цін / тарифів на власну продукцію / послуги.
«Ситуація на ринку праці є нестійкою. На відміну від попереднього місяця, керівники підприємств усіх секторів були налаштовані на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у промисловості», — йдеться у повідомленні Нацбанку.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУБізнес
