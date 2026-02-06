ПДВ для ФОПів: уряд хоче пом’якшити податковий законопроєкт Сьогодні 15:32 — Казна та Політика

ПДВ для ФОПів: уряд хоче пом’якшити податковий законопроєкт

Україна прагне пом’якшити підвищення податків, якого вимагає Міжнародний валютний фонд для розблокування фінансування на понад $8 млрд.

Про це повідомляє Вloomberg.

Міністерство фінансів готує законопроєкт, що передбачає підвищення податків для бізнесу. Однак законопроєкт не підтримують президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та багато парламентаріїв, уточнили співрозмовники видання.

Київ отримав попереднє схвалення кредиту в листопаді минулого року. Тепер програма очікує затвердження ради директорів МВФ, яке очікується наприкінці цього місяця. Підготовка податкового законопроєкту є необхідною умовою фонду.

Основні положення податкового законопроєкту

Початково законопроєкт передбачав запровадження податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців з річним доходом понад 1 млн гривень (понад $23 тис.).

Хоча Київ спочатку погодився на такий крок, публічна критика змусила переглянути рішення. Зеленський нібито приватно зробив зауваження міністру фінансів Сергію Марченку за погодження непопулярних умов. Марченко відмовився коментувати цей інцидент.

Читайте також Скільки часу може дати Україні МВФ на ухвалення змін щодо ПДВ

Нині міністерство планує пом’якшити законопроєкт, запропонувавши підвищити поріг доходу для оподаткування ПДВ до 2 або 4 мільйонів гривень, повідомили джерела.

Українська влада схиляється до чотириразового підвищення порогу, повідомив Bloomberg Давид Арахамія, керівник фракції Зеленського у парламенті.

Що відомо про ПДВ для ФОПів

$8,1 млрд. Раніше Finance.ua писав , що місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює

понад 1 млн гривень. У рамках нової програми з Міжнародним валютним фондом в Україні готується запровадження ПДВ для ФОПів з доходом

Аналітичні центри, що спеціалізуються на економічній політиці, звернулися до президента та уряду з проханням не змінювати поріг переходу на ПДВ для платників єдиного податку.

За оцінками аналітичних центрів, прийняття такого рішення може призвести до втрати суспільного добробуту на рівні 150−180 млрд грн, або близько 1,5−2% ВВП. Разом із цим, втрати бюджету від зловживань у спрощеній системі оцінюються на рівні 10−13 млрд грн на рік.

18 грудня Міністерство фінансів винесло на публічне обговорення проєкт закону, що удосконалює адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.