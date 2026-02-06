0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За які порушення реклами штрафують бізнес (суми)

Казна та Політика
10
Скільки штрафів сплатив бізнес за рекламу
Скільки штрафів сплатив бізнес за рекламу
Майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році. Це на 14% більше, ніж у 2024 році.
Понад половина перевірок стосувалась зовнішньої реклами. Загалом 4 085 порушень у рекламі виявили торік — за рік порушень побільшало у 1,5 раза.
Про це йдеться в аналітиці Опендатабот.

Найбільше зауважень зібрали бізнеси

  • на Харківщині, Київщині та Чернігівщині.
Загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн. Понад чверть порушень стосується використання недержавної мови у рекламі.
За які порушення реклами штрафують бізнес (суми)
Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037. Водночас Держпродспоживслужба стала активніше перевіряти й промо у соцмережах та на сайтах: 2 695 досліджень.
В середньому, порушення виявляли у кожному п’ятому випадку — 4 085. Втім варто зауважити, що на одному перевіреному рекламоносії може бути кілька порушень. Загалом за рік зауважень побільшало в півтора раза.

Антилідери

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині: у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни.
За які порушення реклами штрафують бізнес (суми)
У Києві, де було проведено найбільше перевірок (3 256), виявили лише 514 порушень — це друге місце. Замикають трійцю порушників правил реклами бізнеси з Чернігівщини: на 2 646 перевірок зробили 304 зауваження.
Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems