За які порушення реклами штрафують бізнес (суми) Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Скільки штрафів сплатив бізнес за рекламу

Майже 22 тисячі перевірок носіїв реклами провела Держпродспоживслужба у 2025 році. Це на 14% більше, ніж у 2024 році.

Понад половина перевірок стосувалась зовнішньої реклами. Загалом 4 085 порушень у рекламі виявили торік — за рік порушень побільшало у 1,5 раза.

Про це йдеться в аналітиці Опендатабот

Найбільше зауважень зібрали бізнеси

на Харківщині, Київщині та Чернігівщині.

Загальна сума штрафів склала 10,68 млн грн. Понад чверть порушень стосується використання недержавної мови у рекламі.

Понад половина перевірок торік стосувалась зовнішньої реклами — 11 037. Водночас Держпродспоживслужба стала активніше перевіряти й промо у соцмережах та на сайтах: 2 695 досліджень.

В середньому, порушення виявляли у кожному п’ятому випадку — 4 085. Втім варто зауважити, що на одному перевіреному рекламоносії може бути кілька порушень. Загалом за рік зауважень побільшало в півтора раза.

Антилідери

Лідером за кількістю порушень стали бізнеси на Харківщині: у 1248 досліджених рекламах знайшли 1014 порушень. Це найбільший показник по країни.

У Києві, де було проведено найбільше перевірок (3 256), виявили лише 514 порушень — це друге місце. Замикають трійцю порушників правил реклами бізнеси з Чернігівщини: на 2 646 перевірок зробили 304 зауваження.

Бізнес добровільно сплатив 61% штрафів на суму 6,65 млн. Ще 17% з порушників стягнули примусово. Й лише 3% підприємців змогли оскаржити в судах рішення Держпродспоживслужби на суму у 455 тис. грн.

