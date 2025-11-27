Україна та МВФ домовилися про нову програму на понад $8 млрд Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Україна та МВФ домовилися про нову програму на понад $8 млрд

Місія Міжнародного валютного фонду та українська влада узгодили на рівні персоналу нову програму у межах Механізму розширеного фінансування. Потенційний доступ до фінансування становитиме 5,94 млрд СПЗ, що дорівнює $8,1 млрд.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що була досягнута угода, яка визначає комплекс заходів фіскальної та монетарної політики. Вони мають підтримати макроекономічну стабільність, відновити боргову та зовнішньоекономічну стійкість, а також посилити боротьбу з корупцією та підвищити якість врядування.

Подальші кроки

Програму можуть винести на розгляд Ради директорів МВФ після виконання попередніх заходів і за умови достатніх фінансових гарантій від донорів.

Фонд очікує, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки. За базовим сценарієм загальний розрив фінансування у 2026−2029 роках оцінюється у $136,5 млрд. У 2026−2027 роках залишковий розрив становить близько $63 млрд.

Читайте також У Нацбанку розповіли, чи тисне МВФ на Україну з вимогою девальвувати гривню і яким був би курс без щоденних інтервенцій

У МВФ наголошують, що програма коригуватиметься під час кожного перегляду залежно від перспектив завершення війни.

У Фонді підкреслюють, що після восьми успішних переглядів попередньої програми українська влада підтвердила готовність використовувати нову програму як основу середньострокової політики.

Стан української економіки

Економіка України й надалі демонструє стійкість, незважаючи на нещодавнє посилення атак на енергетичну та іншу критичну інфраструктуру. Водночас ризики для прогнозу залишаються надзвичайно високими через невизначеність щодо тривалості та інтенсивності війни, а також строків і обсягів додаткової міжнародної підтримки донорів.

Основні зобов’язання України

Серед першочергових зобов’язань української влади:

прийняття бюджету на 2026 рік, який відповідає умовам програми;

уникнення неефективних витрат чи запровадження податкових пільг;

заходи з мобілізації внутрішніх доходів, які необхідно доповнити своєчасним і масштабним зовнішнім фінансуванням від донорів на умовах, наближених до грантових, щоб забезпечити стійкість боргу;

реалізація стратегії реструктуризації боргу;

запобігання ухиленню від сплати податків;

оподаткування доходів отриманих через цифрові платформи;

заходи боротьби з тіньовою економікою тощо.

НБУ зобов’язується знизити інфляцію до цільового рівня 5% протягом свого трирічного горизонту політики, одночасно забезпечуючи більшу гнучкість обмінного курсу для адаптації до фундаментальних факторів та посилюючи роль обмінного курсу як амортизатора шоків, що також сприятиме збереженню достатніх валютних резервів центрального банку.

МВФ також очікує на продовження актикорупційних реформ та реформ державних підприємств, зокрема на зміну процедури призначення керівників державних підприємств та державних банків.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко додала , що ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка критично важлива у наступні роки.

Свириденко підкреслила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки та те, що Україна продовжує курс на реформи.

«Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі», — зазначила вона.

«Незважаючи на умови невизначеності в Україні, програма EFF є опорою у співпраці з різними міжнародними партнерами та відкриває шлях для широкомасштабного фінансування донорів, включаючи від країн G7 та Європейського Союзу», — прокоментував міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що в межах нової програми уряд України зобов’язується: зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.