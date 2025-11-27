В Україні планують розширити коло декларантів: НАЗК хоче взяти під нагляд радників високопосадовців Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

В Україні планують розширити коло декларантів: НАЗК хоче взяти під нагляд радників високопосадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує розширення декларування доходів на радників та помічників високопосадовців, щоб підвищити прозорість та зменшити корупційні ризики у державному секторі. Масштабні корупційні схеми, як у справі «Мідас», показують, що ці особи можуть суттєво впливати на фінанси держави, навіть не займаючи офіційних керівних посад.

Про це заявив керівник НАЗК Віктор Павлущик під час засідання комітету Верховної Ради з питань протидії корупції.

«Я думаю, наша позиція співпадає з тими рекомендаціями, які надала Європейська комісія у пакеті розширення. Вони передбачають поширення декларування на радників та помічників», — зазначив Павлущик.

Читайте також Операція «Мідас»: сім осіб отримали підозру

Зазначається, що таким чином регулятор підкреслює необхідність підвищення прозорості та контролю над фінансовими потоками осіб, які фактично впливають на прийняття рішень у державному секторі.

Засідання комітету відбулося у контексті резонансної операції «Мідас», яка розкрила масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». У розслідуванні брали участь представники НАБУ (Національне антикорупційне бюро), САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) та СБУ (Служба безпеки України).

Одним із фігурантів цієї справи був радник високопосадовця, який, за даними слідства, організовував «відкати» у розмірі 10−15% від вартості контрактів компанії. Загальна сума легалізованих коштів через офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього депутата Андрія Деркача, склала близько 100 мільйонів доларів. Ключову роль у контролі над відмиванням готівки виконував Тімур «Карлсон» Міндіч.

Зазначається, що цей випадок чітко демонструє, що радники та помічники високопосадовців, навіть якщо не займають офіційно керівні посади, можуть мати суттєвий вплив на державні фінанси. Саме тому розширення декларування на такі категорії осіб виглядає логічним кроком у боротьбі з корупцією.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.