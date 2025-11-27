0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні планують розширити коло декларантів: НАЗК хоче взяти під нагляд радників високопосадовців

Казна та Політика
39
В Україні планують розширити коло декларантів: НАЗК хоче взяти під нагляд радників високопосадовців
В Україні планують розширити коло декларантів: НАЗК хоче взяти під нагляд радників високопосадовців
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підтримує розширення декларування доходів на радників та помічників високопосадовців, щоб підвищити прозорість та зменшити корупційні ризики у державному секторі. Масштабні корупційні схеми, як у справі «Мідас», показують, що ці особи можуть суттєво впливати на фінанси держави, навіть не займаючи офіційних керівних посад.
Про це заявив керівник НАЗК Віктор Павлущик під час засідання комітету Верховної Ради з питань протидії корупції.
«Я думаю, наша позиція співпадає з тими рекомендаціями, які надала Європейська комісія у пакеті розширення. Вони передбачають поширення декларування на радників та помічників», — зазначив Павлущик.
Читайте також
Зазначається, що таким чином регулятор підкреслює необхідність підвищення прозорості та контролю над фінансовими потоками осіб, які фактично впливають на прийняття рішень у державному секторі.
Засідання комітету відбулося у контексті резонансної операції «Мідас», яка розкрила масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на «Енергоатом». У розслідуванні брали участь представники НАБУ (Національне антикорупційне бюро), САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) та СБУ (Служба безпеки України).
Читайте також
Одним із фігурантів цієї справи був радник високопосадовця, який, за даними слідства, організовував «відкати» у розмірі 10−15% від вартості контрактів компанії. Загальна сума легалізованих коштів через офіс у центрі Києва, що належав родині колишнього депутата Андрія Деркача, склала близько 100 мільйонів доларів. Ключову роль у контролі над відмиванням готівки виконував Тімур «Карлсон» Міндіч.
Зазначається, що цей випадок чітко демонструє, що радники та помічники високопосадовців, навіть якщо не займають офіційно керівні посади, можуть мати суттєвий вплив на державні фінанси. Саме тому розширення декларування на такі категорії осіб виглядає логічним кроком у боротьбі з корупцією.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems