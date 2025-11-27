Як працює застосунок «Прозоре будівництво» Сьогодні 06:28 — Нерухомість

Як працює застосунок «Прозоре будівництво»

Процедура прийняття об’єктів в експлуатацію тривалий час була складною, перевантаженою паперовими процесами та потребувала оновлення, що ускладнювало реалізацію будівельних проєктів.

застосунок «Прозоре будівництво», Міністерство розвитку громад та територій. Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) спільно з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством цифрової трансформації розробила мобільний пише Міністерство розвитку громад та територій.

Для чого це

Застосунок забезпечує автоматизований алгоритм технічної перевірки об’єкта під час його прийняття в експлуатацію, що підвищує прозорість процесу та мінімізує вплив людського фактора.

Як працює застосунок

Крок 1 — авторизація через Дія. Підпис Інспектор проходить захищену ідентифікацію в застосунку та отримує доступ до конкретної перевірки.

Крок 2 — заповнення чек-листа Інспектор відмічає всі пункти обов’язкового чек-листа на наявність виконавчої документації.

Крок 3 — фотофіксація основних систем та типових заходів На цьому етапі інспектор робить фото елементів, визначених проєктним рішенням. Кожен знімок автоматично фіксує геолокацію, що підтверджує місце фактичного огляду.

Крок 4 — завантаження фото Інспектор завантажує зображення в застосунок, після чого вони автоматично надсилаються в систему ЄДЕССБ.

Після завершення перевірки звіт стає доступним фахівцям центрального офісу ДІАМ для ухвалення рішення про видачу сертифіката або надання вмотивованої відмови. Результати оглядів об’єктів публікуватимуться в системі ЄДЕССБ. Це дозволить громадськості відслідковувати хід прийняття об’єктів в експлуатацію.

В наступному році застосунок також буде впроваджено в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду при органах місцевого самоврядування.

