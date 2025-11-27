Як працює застосунок «Прозоре будівництво»
Процедура прийняття об’єктів в експлуатацію тривалий час була складною, перевантаженою паперовими процесами та потребувала оновлення, що ускладнювало реалізацію будівельних проєктів.
Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) спільно з Міністерством розвитку громад і територій, Міністерством цифрової трансформації розробила мобільний застосунок «Прозоре будівництво», пише Міністерство розвитку громад та територій.
Для чого це
Застосунок забезпечує автоматизований алгоритм технічної перевірки об’єкта під час його прийняття в експлуатацію, що підвищує прозорість процесу та мінімізує вплив людського фактора.
Як працює застосунок
- Крок 1 — авторизація через Дія. Підпис Інспектор проходить захищену ідентифікацію в застосунку та отримує доступ до конкретної перевірки.
- Крок 2 — заповнення чек-листа Інспектор відмічає всі пункти обов’язкового чек-листа на наявність виконавчої документації.
- Крок 3 — фотофіксація основних систем та типових заходів На цьому етапі інспектор робить фото елементів, визначених проєктним рішенням. Кожен знімок автоматично фіксує геолокацію, що підтверджує місце фактичного огляду.
- Крок 4 — завантаження фото Інспектор завантажує зображення в застосунок, після чого вони автоматично надсилаються в систему ЄДЕССБ.
Після завершення перевірки звіт стає доступним фахівцям центрального офісу ДІАМ для ухвалення рішення про видачу сертифіката або надання вмотивованої відмови. Результати оглядів об’єктів публікуватимуться в системі ЄДЕССБ. Це дозволить громадськості відслідковувати хід прийняття об’єктів в експлуатацію.
В наступному році застосунок також буде впроваджено в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду при органах місцевого самоврядування.
