Який вигляд має одна з найменших квартир світу (фото)

У Роттердамі архітектори Беатріс Рамо та Бернд Апмаєр перетворили звичайну комору у житловому будинку 1950-х років на одну з найменших, але водночас найдивовижніших квартир у світі.
Про це пише Domus.
Проєкт під назвою Cabanon пропонує повністю обладнані апартаменти площею лише 6,89 квадратного метра. У житлі вдалося розмістити чотири окремі зони: вітальню, спальню, ванну кімнату та невелике спа.
Архітектори використали варіації висот і контрастні матеріали, щоб створити відчуття комфорту.
Вітальня має висоту 3 метри, спальня — 1,14 метра, ванна кімната містить тропічний душ, а спа-зона — повноцінну інфрачервону сауну та джакузі.
Cabanon розташований на верхньому поверсі будівлі й має вікно з панорамним краєвидом на місто. Внутрішні розміри простору — 3 метри у висоту, 1,97 метра у ширину та 3,6 метра у довжину.
Це переобладнання стало «храмом пропорцій» для пари, яка й замовила проєкт.
Вони прагнули максимально компактного, але водночас розкішного житла — без великої кухні, зате з можливістю насолоджуватися спа-процедурами у власному мініпросторі.
