0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»

Нерухомість
172
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Мільярдер Ілон Маск живе в доволі незначному за об’ємами будинку-контейнері моделі Boxabl Casita, площа якого складає не більше 37 кв.м. Всередині житло нагадує студію.
Складається житло з:
  • вітальні;
  • кухні;
  • спальні та ванної.
Тобто, поділений на чотири зони.
В ньому є холодильник, пральна та посудомийна машини, мікрохвильова піч, прасувальна дошка, кондиціонер, душова кабіна, духовка, подвійна раковина.
Умови Ілона Маска цілком влаштовують, а ще дозволяють максимально зосередитися на бізнес-амбіціях. Зручно також, що абсолютно автономний будинок зі сторонами 6×6 метрів можна без проблем розібрати та перевезти для розміщення на іншому місці.
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Скільки коштує таке житло? Якщо врахувати внутрішнє оздоблення, приблизно 50 тис. доларів. Тобто, варіант не з дешевих.

Але чому саме такий варіант?

Ілон Маск — мінімаліст, який прагне максимум часу приділяти власним проєктам. Цікаво, що будиночок-студія, Маску навіть не належить. Він його просто орендує.
Читайте про житло найбагатших людей світу в нашій статті —

Яке житло мають найбагатші люди світу

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems