Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»
Мільярдер Ілон Маск живе в доволі незначному за об’ємами будинку-контейнері моделі Boxabl Casita, площа якого складає не більше 37 кв.м. Всередині житло нагадує студію.
Складається житло з:
- вітальні;
- кухні;
- спальні та ванної.
Тобто, поділений на чотири зони.
В ньому є холодильник, пральна та посудомийна машини, мікрохвильова піч, прасувальна дошка, кондиціонер, душова кабіна, духовка, подвійна раковина.
Умови Ілона Маска цілком влаштовують, а ще дозволяють максимально зосередитися на бізнес-амбіціях. Зручно також, що абсолютно автономний будинок зі сторонами 6×6 метрів можна без проблем розібрати та перевезти для розміщення на іншому місці.
Скільки коштує таке житло? Якщо врахувати внутрішнє оздоблення, приблизно 50 тис. доларів. Тобто, варіант не з дешевих.
Але чому саме такий варіант?
Ілон Маск — мінімаліст, який прагне максимум часу приділяти власним проєктам. Цікаво, що будиночок-студія, Маску навіть не належить. Він його просто орендує.
