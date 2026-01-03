Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер» Сьогодні 18:10 — Нерухомість

Де живе Маск: скільки коштує будиночок «контейнер»

Мільярдер Ілон Маск живе в доволі незначному за об’ємами будинку-контейнері моделі Boxabl Casita, площа якого складає не більше 37 кв.м. Всередині житло нагадує студію.

Складається житло з:

вітальні;

кухні;

спальні та ванної.

Тобто, поділений на чотири зони.

В ньому є холодильник, пральна та посудомийна машини, мікрохвильова піч, прасувальна дошка, кондиціонер, душова кабіна, духовка, подвійна раковина.

Умови Ілона Маска цілком влаштовують, а ще дозволяють максимально зосередитися на бізнес-амбіціях. Зручно також, що абсолютно автономний будинок зі сторонами 6×6 метрів можна без проблем розібрати та перевезти для розміщення на іншому місці.

Скільки коштує таке житло? Якщо врахувати внутрішнє оздоблення, приблизно 50 тис. доларів. Тобто, варіант не з дешевих.

Але чому саме такий варіант?

Ілон Маск — мінімаліст, який прагне максимум часу приділяти власним проєктам. Цікаво, що будиночок-студія, Маску навіть не належить. Він його просто орендує.

Читайте про житло найбагатших людей світу в нашій статті —

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.