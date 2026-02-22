Як блекаути вплинули на ринок оренди в Києві Сьогодні 08:13 — Нерухомість

Попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.

Про це розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна в коментарі «РБК-Україна».

Вплив блекаутів на ціни: ситуація в районах Києва

«За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію», — каже Людмила Кірюхіна.

За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир за місяць не змінилася:

Дніпровський район — 0% приросту,

Дарницький район — 0% приросту.

«Тобто в короткостроковій перспективі в умовах відчутних перебоїв із базовими комунальними послугами ми не бачимо різкого зниження цін. Але ринок завмер в найбільш постраждалих районах, тоді як в інших ціни в середньому виросли на 3−8%», — додає експерт.

Деснянський район залишається найдешевшим у Києві. Зараз там оренда однокімнатних квартир в середньому коштує 9 350 гривень, двокімнатних — 11 500 гривень, трикімнатних — 13 тисяч гривень.

У Дніпровському районі однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень, двокімнатні — 15 тисяч гривень, трикімнатні — 29 900 гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в інших районах Києва:

Печерськ — 36 800 гривень;

Шевченківський район — 28 тисяч гривень;

Голосіївський — 20 тисяч гривень;

Подільський — 19 тисяч гривень;

Солом’янський — 15 тисяч гривень;

Дарницький — 15 тисяч гривень;

Оболонський — 14 тисяч гривень;

Святошинський — 13 тисяч гривень.

Ціни на оренду житла у Києві, приріст за рік, Інфографіка: ЛУН

Прогнози та динаміка: чого чекати далі

Замість обвалу цін спостерігається падіння кількості нових угод — орендарі та власники відкладають рішення до стабілізації ситуації.

«На цьому етапі повномасштабної війни ринок поводиться інакше, ніж у перші місяці. Він не обвалюється — він завмирає. Частина орендарів відкладає рішення, зменшується кількість нових угод, але власники не поспішають коригувати прайси вниз», — каже Кірюхіна.

За її словами, раніше, за умови стабілізації ситуації, активність поступово відновлювалась, і ринок повертався до повільного зростання — пропорційно до попиту та рівня впевненості людей.

«Цього можна очікувати і зараз, якщо ситуація з найбільш постраждалими районами та будинками нормалізується найближчим часом. Це показує, що ринок оренди в Києві став більш стійким до короткострокових криз. ЛУН тримає руку на пульсі та відслідковує найменші коливання ринку і у разі змін, ми повідомимо», — говорить Кірюхіна.

Вторинний ринок зростає

Попри війну, за рік ціни на купівлю житла підскочили на 16−18%, а середня вартість «квадрата» у новобудовах сягнула 1320 доларів.

У Києві протягом року на вторинному ринку зросли ціни на всі види квартир.

Вартість житла:

однокімнатна квартира 70 тисяч доларів, приріст ціни за рік — 16%;

двокімнатна — 112 тисяч доларів, ціна зросла на 17%;

трикімнатні — 165 тияч доларів, здорожчання відбулося на 18%.

У новобудовах теж відбувася ріст, в середньому «квадрат» на первинці коштує 1320 доларів. Ціна поступається тільки Львову.

Скільки коштує орендувати житло в різних містах України

До цього Finance.ua зазначав , за даними Dim. Ria, найвищу вартість оренди у січні традиційно демонструє Київ, де за «однокімнатку» доведеться викласти в середньому 22 500 грн, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

Серед найдорожчих регіонів:

Закарпатська обл.: 20 500 грн (ціна за місяць не змінилася);

Львівська: 16 400 грн;

Івано-Франківська та Черкаська: по 16 000 грн (зростання на 7%);

Волинська: 15 000 грн.

На протилежному боці рейтингу опинилася Харківська область, де оренда є найдоступнішою в країні — лише 4 700 грн, попри незначне місячне зростання на 4%.

Також до списку бюджетних варіантів входять Чернігівщина (5 000 грн), Миколаївщина та Запоріжжя (по 6 000 грн).

