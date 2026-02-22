0 800 307 555
Як блекаути вплинули на ринок оренди в Києві

Оренда житла, Фото: freepik
Попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.
Про це розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна в коментарі «РБК-Україна».

Вплив блекаутів на ціни: ситуація в районах Києва

«За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію», — каже Людмила Кірюхіна.
За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир за місяць не змінилася:
  • Дніпровський район — 0% приросту,
  • Дарницький район — 0% приросту.
«Тобто в короткостроковій перспективі в умовах відчутних перебоїв із базовими комунальними послугами ми не бачимо різкого зниження цін. Але ринок завмер в найбільш постраждалих районах, тоді як в інших ціни в середньому виросли на 3−8%», — додає експерт.
Деснянський район залишається найдешевшим у Києві. Зараз там оренда однокімнатних квартир в середньому коштує 9 350 гривень, двокімнатних — 11 500 гривень, трикімнатних — 13 тисяч гривень.
У Дніпровському районі однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень, двокімнатні — 15 тисяч гривень, трикімнатні — 29 900 гривень.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в інших районах Києва:
  • Печерськ — 36 800 гривень;
  • Шевченківський район — 28 тисяч гривень;
  • Голосіївський — 20 тисяч гривень;
  • Подільський — 19 тисяч гривень;
  • Солом’янський — 15 тисяч гривень;
  • Дарницький — 15 тисяч гривень;
  • Оболонський — 14 тисяч гривень;
  • Святошинський — 13 тисяч гривень.
Ціни на оренду житла у Києві, приріст за рік
Ціни на оренду житла у Києві, приріст за рік, Інфографіка: ЛУН

Прогнози та динаміка: чого чекати далі

Замість обвалу цін спостерігається падіння кількості нових угод — орендарі та власники відкладають рішення до стабілізації ситуації.
«На цьому етапі повномасштабної війни ринок поводиться інакше, ніж у перші місяці. Він не обвалюється — він завмирає. Частина орендарів відкладає рішення, зменшується кількість нових угод, але власники не поспішають коригувати прайси вниз», — каже Кірюхіна.
За її словами, раніше, за умови стабілізації ситуації, активність поступово відновлювалась, і ринок повертався до повільного зростання — пропорційно до попиту та рівня впевненості людей.
«Цього можна очікувати і зараз, якщо ситуація з найбільш постраждалими районами та будинками нормалізується найближчим часом. Це показує, що ринок оренди в Києві став більш стійким до короткострокових криз. ЛУН тримає руку на пульсі та відслідковує найменші коливання ринку і у разі змін, ми повідомимо», — говорить Кірюхіна.

Вторинний ринок зростає

Попри війну, за рік ціни на купівлю житла підскочили на 16−18%, а середня вартість «квадрата» у новобудовах сягнула 1320 доларів.
У Києві протягом року на вторинному ринку зросли ціни на всі види квартир.
Вартість житла:
  • однокімнатна квартира 70 тисяч доларів, приріст ціни за рік — 16%;
  • двокімнатна — 112 тисяч доларів, ціна зросла на 17%;
  • трикімнатні — 165 тияч доларів, здорожчання відбулося на 18%.
У новобудовах теж відбувася ріст, в середньому «квадрат» на первинці коштує 1320 доларів. Ціна поступається тільки Львову.

Скільки коштує орендувати житло в різних містах України

До цього Finance.ua зазначав, за даними Dim. Ria, найвищу вартість оренди у січні традиційно демонструє Київ, де за «однокімнатку» доведеться викласти в середньому 22 500 грн, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.
Серед найдорожчих регіонів:
  • Закарпатська обл.: 20 500 грн (ціна за місяць не змінилася);
  • Львівська: 16 400 грн;
  • Івано-Франківська та Черкаська: по 16 000 грн (зростання на 7%);
  • Волинська: 15 000 грн.
На протилежному боці рейтингу опинилася Харківська область, де оренда є найдоступнішою в країні — лише 4 700 грн, попри незначне місячне зростання на 4%.
Також до списку бюджетних варіантів входять Чернігівщина (5 000 грн), Миколаївщина та Запоріжжя (по 6 000 грн).
За матеріалами:
РБК-Україна
