Нерухомість на дитину: порядок оформлення та документи

Часто громадяни, які планують придбати нерухомість для дітей, не враховують окремі юридичні нюанси таких правочинів. Водночас чинне законодавство України дозволяє малолітнім і неповнолітнім особам бути власниками нерухомого майна.

Договори щодо набуття права власності на нерухомість у будь-якому випадку посвідчуються нотаріально, а перехід права власності підлягає обов’язковій державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Хто підписує договір купівлі нерухомості для дитини

У разі придбання нерухомості для малолітньої або неповнолітньої дитини договір підписують особи, які купують майно в її інтересах: батьки, опікуни або орган опіки та піклування.

Якщо ж нерухомість купує неповнолітня особа самостійно, договір підписує сам набувач. При цьому обов’язковою є присутність батьків або піклувальників, а також представників органу опіки та піклування, які надають згоду на купівлю майна.

Майнові права на дитину можуть бути оформлені й під час купівлі квартири в новобудові. Водночас під час реєстрації права власності на вже збудоване житло нотаріус посвідчує правовстановлювальний документ, і в цьому випадку також обов’язково потрібна згода органу опіки та піклування.

Дарування нерухомості дитині

У разі дарування нерухомості порядок дій є аналогічним. Для малолітніх дітей договір дарування підписують батьки або опікуни як законні представники. Неповнолітні можуть підписувати договір самостійно за умови присутності батьків чи піклувальників.

Загалом же в усіх випадках, хто б не підписав документи і в який би спосіб майно не було набуте, власником його є саме дитина. І саме її ім’я має бути занесене до реєстру, й у всіх випадках під час укладання угоди мають бути присутні представники органу опіки та піклування, які попередньо надають згоду на такий правочин.

Перелік документів для оформлення нерухомості на дитину

Для укладення правочину потрібен розширений пакет документів, зокрема:

паспорти та ідентифікаційні коди батьків/опікунів/усиновителів;

свідоцтво про народження та ідентифікаційний код дитини (замість свідоцтва про народження може бути паспорт, якщо дитині вже виповнилося 14 років);

довідка про місце реєстрації дитини;

правовстановлювальні документи на нерухомість;

технічний паспорт на житлоплощу;

довідка про зареєстрованих у квартирі осіб;

нотаріально завірений дозвіл на проведення операції від батьків (усиновителів, опікунів);

згода органів опіки та піклування.

Під час укладення договору дарування також потрібні:

письмова згода органів опіки та піклування або законних представників дитини на прийняття дарунка;

паспорт та ідентифікаційний код дарувальника;

довідка про склад сім’ї;

довідки про реєстрацію місця проживання дітей (за наявності).

У разі вступу у спадок неповнолітнього до основного пакета документів потрібно додати також довідку про останнє місце реєстрації спадкодавця та його свідоцтво про смерть. Також потрібні заповіт і документи про спадкування.

