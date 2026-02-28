0 800 307 555
Через енергокризу попит на вторинному ринку житла в Києві знизився на 40%

Нерухомість
37
Енергокриза заморозила ринок житла
Енергокриза заморозила ринок житла, Фото: freepik
На тлі енергокризи в Києві попит на вторинному ринку житла взимку 2026 року знизився приблизно на 40%. У постраждалих будинках можлива корекція цін у межах 5−15%, однак ріелтори не фіксують масового здешевлення — ринок перейшов у режим паузи та вибіркових угод.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Квартири без тепла не продаються

Водночас проблема полягає не лише у зменшенні кількості покупців, а й у дефіциті об’єктів, які відповідають новим вимогам щодо енергостійкості, повідомляють ріелтори.
За словами співвласника агенції нерухомості FLATPRIME Олексія Говоруна, квартири у будинках без тепла фактично втратили привабливість, і навіть значний дисконт не стимулює попит. Більшість власників у таких об’єктах воліють знімати житло з продажу й чекати стабілізації ситуації.
Власник АН Profi Realt Роман Савченко зазначає, що у січні через обстріли та перебої з електро- і теплопостачанням багато киян тимчасово виїхали з міста, відклавши угоди.
У перші тижні лютого ринок почав поступово оживати, однак активність залишається нижчою за звичну.
CEO агенції La Vida Ярослав Оршак додає, що локально попит, особливо на оренду у проблемних районах, знизився на 10−35%, а сегмент купівлі радше перебуває у стані паузи та торгів.
Потенційна корекція цін у постраждалих будинках може становити 5−15% залежно від тривалості проблем з теплом.
Ріелтори зазначають, що ринок не демонструє масового падіння цін, а поступово розшаровується: найбільший попит зберігається на будинки з автономним опаленням, резервним живленням та ефективним управлінням, зокрема з ОСББ.
Такі об’єкти продаються швидше і часто без дисконту, тоді як проблемні будинки можуть залишатися «замороженими» щонайменше до наступного опалювального сезону.
За матеріалами:
Діло
Житлова нерухомістьРинок нерухомостіВторинний ринок
