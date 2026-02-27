Оновлені вимоги програми «єОселя»: чи доступна пропозиція на ринку в Києві — опитування Сьогодні 21:02 — Нерухомість

Оновлені вимоги державної програми доступної іпотеки «єОселя», що набули чинності на початку лютого, суттєво обмежують пропозицію столичного житла, яке може брати участь в програмі.

Так вважають опитані агентством «Інтерфакс-Україна» українські забудовники.

Оновлені правила

Встановлюється максимальний ліміт площі та вартості квартир, які можна придбати в межах «єОселі». Так, максимальна площа для квартири — 115,5 кв. м, для приватного будинку — 125,5 кв. м. На обмеження вартості впливає регіон розташування житла.

Думка експертів

Як повідомив комерційний директор компанії «Ковальська Нерухомість» Дмитро Плосконос, оновлені нормативи житла можуть зменшити пропозицію житла, яке може брати участі в програмі, саме на столичному ринку.

«Ми очікуємо перегляду умов, запроваджених урядом для програми „єОселя“ з 8 лютого 2026 року. Через зміни граничної вартості та площі житла це суттєво обмежує можливості вибору для покупців, зокрема в більшості пропозицій на ринку Києва», — розповів експерт.

Натомість оновлені правила можуть спрямувати попит покупців житла у передмістя столиці та регіони, вважають у групі компаній DIM.

«За таких умов оновлені правила стимулюватимуть перерозподіл попиту за межі Києва, де на ринку представлено більше об’єктів, що одночасно відповідають вимогам програми за ціною та площею, зокрема у передмісті та регіонах», — повідомили у пресслужбі групи.

На думку керівника проєктів Perfect Group Олексія Коваля, запроваджені в лютому зміни до «єОселі» призведуть до скорочення попиту на ринку первинної нерухомості. Він вважає за необхідне задля стимулювання ринку розширити перелік категорій учасників програми, збільшити максимальну площу житла та суми кредитування.

«Ми неодноразово зверталися до уряду з пропозиціями щодо вдосконалення державних програм. Зокрема, йдеться підвищення граничних сум кредитування, які вже не відповідають реальним цінам на житло у великих містах. Втім ухвалена постанова пішла в протилежному напрямі: умови програм стали жорсткішими, що буде стримувати попит замість його стимулювання», — пояснив експерт.

На необхідності врахування об’єктивних показників собівартості будівництва житла наголосила й керівниця департаменту продажів київського офісу девелоперської компанії Greenville Сусанна Караханян.

