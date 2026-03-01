Третина нових квартир у 2025 році продана завдяки «єОселі» Сьогодні 09:17 — Нерухомість

Близько третини угод з продажу житла у новобудовах у 2025р. укладалося за програмою "єОселя", Фото: freepik

Близько третини угод з продажу житла у новобудовах у 2025 році укладалося за державною іпотечною програмою «єОселя», водночас частка угод з використанням житлових сертифікатів «єВідновлення» становила до 10%.

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» українські забудовники.

«Частка угод із використанням державних програм „єОселя“ та „єВідновлення“ у житловому комплексі Lucky Land за підсумками 2025 року становила близько 30% від загального обсягу продажів. Основний внесок забезпечила програма „єОселя“ — близько 25%, тоді як „єВідновлення“ сформувала менше 5% угод», — розповіли агентству в групі компаній DIM.

За її даними, за цими програмами житло купляють для власного проживання та обирають квартири площею 40−70 кв. м. Середній вік покупця — 30−40 років.

Як повідомив керівник проєктів Perfect Group Олексій Коваль, минулого року державні програми були ключовим драйвером попиту — близько 50% угод у проєктах девелопера укладалися з використанням «єОселі».

«За підсумками 2025 року державні програми залишаються ключовим драйвером попиту в наших проєктах. Близько 50% усіх угод було укладено із залученням програми «єОселя», ще приблизно 10% - за програмою «єВідновлення», — зазначив він.

Хто користується держпрограмами найбільше

За словами експерта, у структурі попиту понад половину всіх клієнтів становлять порівну ветерани та внутрішньо переміщені особи.

При цьому решта покупців — теж представники категорій, що мають право на участь у пільгових програмах: військовослужбовці, поліцейські, співробітники ДСНС, медичні працівники та члени їхніх сімей.

«Структура попиту суттєво змінилася порівняно з довоєнним періодом. Ринок наразі значною мірою формується групами, які можуть розраховувати на державні програми підтримки», — пояснив Коваль.

Читайте також Житло на окупованих територіях: як підтвердити право власності без доступу до БТІ

На угоди за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення» в структурі продажів будівельної групи «Синергія» припадає близько 11%.

«За підсумками 2025 року у проєктах за програмою ««Оселя» було придбано 57 квартир, а за програмою сертифікатів «єВідновлення» — три. Сукупно угоди в межах державних програм склали 11,26% від загальної кількості продажів», — повідомила пресслужба групи.

Результати програми «єВідновлення»

Значна кількість опитаних агентством девелоперів констатувала досить низькі результати програми «єВідновлення» щодо використання житлових сертифікатів або ж повну відсутність таких угод. Як пояснили у пресслужбі девелопера «РІЕЛ», це зумовлено самим механізмом програми.

«Щодо програми „єВідновлення“, у 2025 році частка таких угод залишалася незначною. Це зумовлено механікою самої програми: сертифікат передбачає фіксовану суму компенсації, тоді як ринкова вартість квартир у новобудовах часто перевищує встановлений ліміт. У таких випадках покупцеві необхідно доплачувати різницю власними коштами, що стримує прийняття рішення», — йдеться у коментарі девелопера.

Читайте також Рієлторський ринок України потребує врегулювання: що пропонують в уряді

На угоди за державною програмою «єОселя» у проєктах «РІЕЛ» за підсумком 2025 року припало 7,3% продажів у Києві та Львові.

Згідно з аналітикою будівельної компанії «Інтергал-Буд», 2025 року близько 27% її клієнтів придбали житло за допомогою держпрограми «єОселя» — понад 460 угод.

«Держпрограми „єОселя“ мають беззаперечно позитивний вплив на ринок первинної нерухомості. У 2025 році кількість запитів серед покупців житла комфорт-класу на „єОселю“ збільшився до 45%, і вже понад 27% переходять до реальних угод», — повідомила комерційна директорка компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова.

Вона зазначила, що близько половини від усіх звернень за програмою «єОселя» — це військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей.

Читайте також Як блекаути вплинули на ринок оренди в Києві

Суттєвий вплив «єОселі» на ринок відзначили і в компанії Greenville.

«У 2025 роцi майже третину від загальної кількості продажів в нашому ЖК Greenville Park становили угоди в рамках „єОселі“. Ми не можемо назвати державну іпотечну програму головним драйвером продажів, однак в загальній структурі продажів вона відіграє значну роль», — розповіла керівниця департаменту продажів київського офісу девелоперської компанії Greenville Сусанна Караханян.

За її словами, серед клієнтів компанії досить великий сегмент становлять внутрішні переселенці, а п’яту частину у структурі продажів — військовослужбовці та силовики.

Читайте також Де зросли ціни на оренду житла

Як повідомив комерційний директор компанії «Ковальська Нерухомість» Дмитро Плосконос, в середньому минулого року близько 30% угод за всіма запропонованими до продажу об’єктами девелопера були укладені за «єОселею».

«Майже щотретій клієнт придбав житло саме завдяки цій програмі. Крім того, кожна п’ята угода в наших житлових комплексах укладається за участю саме захисників України», — підкреслив експерт.

Згідно з даними девелоперської компанії Enso, у 2025 році близько 10% від загальної кількості проданих квартир становили угоди за «єОселею». Втім цей показник був зафіксований лише за підсумками січневих продажів минулого року.

Читайте також Нерухомість на заході України: що відбувається на ринку

«У 2025 році угоди за програмою „єОселя“ у наших проєктах були зафіксовані лише у січні. Починаючи з лютого 2025 року програма фактично доступна для нас виключно для категорії ВПО, оскільки більшість будинків введені в експлуатацію понад три роки тому», — пояснив СЕО Enso Раміль Мехтієв.

В компанії також зауважили високий інтерес до нерухомості з боку військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.

«Частка запитів до відділів продажів від військових, ветеранів, членів їхніх сімей та ВПО наразі сягає близько 50−60%, водночас частка фактично укладених угод із цими категоріями клієнтів становить приблизно 10% від загального обсягу продажів», — розповів Мехтієв.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.