Житло на окупованих територіях: як підтвердити право власності без доступу до БТІ

Через втрату доступу до архівів БТІ власники нерухомості часто не можуть внести дані до держреєстру

Проблема підтвердження права власності на житло, що залишилося на тимчасово окупованих територіях, залишається актуальною для тисяч українців. Через втрату доступу до архівів БТІ або їх знищення власники нерухомості часто не можуть внести дані до держреєстру — а це ускладнює отримання компенсацій та захист майнових прав.

Народний депутат Павло Фролов пояснив , як власникам житла на тимчасово окупованих територіях підтвердити своє право власності у разі відсутності доступу до архівів БТІ.

Наразі основним документом, що підтверджує право власності на нерухомість, є витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Однак для тих, хто набув право власності до 2013 року, перед внесенням даних до реєстру зазвичай необхідна довідка з архіву БТІ. Для багатьох внутрішньо переміщених осіб це неможливо через окупацію територій або знищення архівів.

Чому важливо внести майно до реєстру

Реєстрація права власності у ДРРП має кілька ключових значень:

є обов’язковою умовою для отримання компенсації за програмою «єВідновлення»;

дає можливість претендувати на репарації через Міжнародний реєстр збитків;

ускладнює незаконні дії щодо майна з боку окупаційної влади;

дозволяє правильно оформити спадщину.

Що робити, якщо архіви недоступні

Якщо архіви БТІ не були релоковані, а державний реєстратор відмовив у внесенні відомостей до ДРРП через відсутність довідки, власникам рекомендують звертатися до суду.

Суд може встановити факт володіння майном навіть за відсутності оригіналів документів. Для цього враховуються так звані непрямі докази — копії техпаспортів, договорів купівлі-продажу, квитанції про оплату комунальних послуг, а також свідчення сусідів.

Після ухвалення рішення суд зобов’язує реєстратора або нотаріуса внести відомості про нерухомість до ДРРП без довідок із БТІ.

Можливі зміни в законодавстві

У парламенті також очікує розгляду законопроєкт № 11440 . Документ передбачає можливість внесення даних до ДРРП на підставі паперових документів, якщо доступ до архівів БТІ відсутній.

У разі його ухвалення процедура підтвердження права власності для громадян із окупованих територій може бути спрощена.

