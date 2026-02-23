Рієлторський ринок України потребує врегулювання: що пропонують в уряді Сьогодні 15:00 — Нерухомість

Рієлторський ринок України потребує врегулювання: що пропонують в уряді

У Верховній Раді напрацьовується законопроєкт, який має на меті врегулювати діяльність рієлторів в Україні.

Про це повідомила член фракції «Слуга Народу», голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Для чого це

З її слів, «головне завдання цього документа — навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, щоб споживачі отримували якісні послуги».

«Сьогодні ніхто не знає, скільки на ринку України працює рієлторів. Навіть асоціації, які об’єднують фахівців з нерухомості, наводять різні дані — від 45 до 80 тисяч. Ті, хто себе вважає професійним рієлтором, кажуть, що таких в усій Україні не більше, ніж 2−3 тисячі.

Завдання

Навести лад на рієлторському ринку, залишивши на ньому професійних і відповідальних людей, — зазначила політикиня.

За її словами, ті, хто не може надавати якісні послуги, хто не має кваліфікації, не сплачує податки тощо, не повинні займатися відповідною діяльністю.

«Наразі ведуться активні дискусії, яку ж модель обрати, ми розглядаємо різні підходи. Наприклад, у Європейському Союзі рієлторська діяльність регламентується певними правилами на рівні держави, тому споживач послуг максимально захищений. У нас не захищені ні ті, хто продає квартиру чи здає її в оренду, ні споживачі рієлторських послуг», — наголосила народна депутатка.

Що буде в законопрєкті

Вона додала, що законопроєкт міститиме цілу низку норм, які максимально захистять споживачів.

«Ми даємо відповіді на питання, хто такий рієлтор, як він потрапляє до середовища рієлторів, що входить в його обов’язки, що він перевіряє, що він надає клієнту і яку відповідальність несе перед клієнтом. Тому що люди не повинні сплачувати за ту послугу, яку вони не споживали. Також ми дійшли висновку, що весь перелік питань повинна закривати людина, яка себе називає рієлтором, фахівцем із нерухомості. Це доволі складна діяльність, і для цього треба мати фах, бути професіоналом, щоб надавати якісні послуги», — підсумувала парламентарій.

Нагадаємо, у Європі знижується рівень володіння житлом, дедалі більше людей свідомо обирають оренду замість купівлі.

Рівень володіння житлом скорочується

Згідно з дослідженням, у майже половині опитаних країн частка власників житла зменшується. Падіння зафіксовано:

на 2% — у Великій Британії, Франції, Німеччині, Румунії та Чехії;

на 3% — у Хорватії та Угорщині;

на 1% — у Греції;

на 9% — у Туреччині.

Чому європейці не купують житло

Фінансові бар’єри залишаються важливим чинником, однак вони не єдині. Серед тих, хто не планує купувати житло:

53% задоволені поточними умовами проживання;

21% не хочуть брати на себе довгострокові зобов’язання, пов’язані з володінням нерухомістю;

19% називають причиною високу вартість і початкові витрати.

