0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після важкої зими оренда в Києві не подешевшала — ЛУН (інфографіка)

Нерухомість
61
У січні та лютому Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням
У січні та лютому Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням
Після місяців відключень електроенергії та проблем з опаленням ринок оренди житла в Києві залишається стабільним. Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн. За останній місяць ціна не змінилася (0%), а в річному вимірі також залишилася на тому самому рівні.
Про це свідчать дані ЛУН.

Динаміка цін протягом зими

Пік цін припав на серпень 2025 року — тоді середня 1-кімнатна квартира коштувала 20 000 грн. Відтоді ціни поступово знижувалися, і за шість місяців ринок втратив близько 15% від пікового рівня. Після листопада оренда знову почала зростати.
Однак, у січні-лютому, коли Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням, зростання, яке почало формуватися наприкінці осені, зупинилося.
«Ми бачимо нетипову для Києва ситуацію: ціна не зростає рік до року. Для столиці це радше виняток», — коментує Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Пік цін припав на серпень 2025 року
Пік цін припав на серпень 2025 року, lun.ua

Ситуація в районах без опалення

У більшості районів Києва ціни на оренду за рік зросли. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах — саме тих, які найбільше постраждали від відсутності опалення — ціни залишилися на рівні минулого року (0%).
ЛУН окремо проаналізував будинки на лівому березі, відключені від опалення. Станом на 24 лютого в таких будинках було 249 оголошень про оренду, наприкінці січня — 274. Зміна не є статистично значущою. Тобто різкого виходу квартир на ринок не відбулося.
У більшості районів Києва ціни на оренду за рік зросли
У більшості районів Києва ціни на оренду за рік зросли, lun.ua
Так само не зафіксовано статистично значущого падіння цін саме в цих будинках, тобто ціна в будинках без опалення є стабільною.
Читайте також
«Це може свідчити про те, що ринок оренди в постраждалих районах зайняв позицію очікування. Для того щоб ціна почала падати, люди мають переїжджати з району в достатньо великій кількості. Можливо, в складних умовах люди занадто виснажені для прийняття рішення про переїзд і самого переїзду та просто перечікують кризовий період. Водночас власники квартир, які все ж опинилися на ринку в момент кризи, ймовірно, також зайняли позицію очікування і не поспішають знижувати ціни, орієнтуючись на грудневі ціни до відключень опалення, сподіваючись, що ситуація нормалізується швидко. Тобто власники можуть притримувати квартири, щоб не здавати їх за нижчою ціною до нормалізації ситуації», — коментує Кірюхіна.

Попит поступово відновлюється

Показником попиту є те, як швидко квартира здається в оренду.
Станом на початку січня квартира шукала орендаря в середньому 9 днів. Після обстрілів 11 січня цей показник зріс до 15 днів. Тобто на середину січня, коли були найбільші морози та відключення опалення, можна говорити про падіння попиту приблизно на 40%.
Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн
Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн, lun.ua
Втім станом на кінець лютого квартира в середньому перебуває на ринку 10 днів. Тобто попит поступово стабілізувався й майже повернувся до рівня зимових свят, який традиційно не є високим.
Нагадаємо, як свідчать результати опитування OLX Нерухомість, більшість українців не змінювали місце проживання взимку, однак проблеми з енергопостачанням вплинули на пріоритети покупців і орендарів житла.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житлаКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems