Після важкої зими оренда в Києві не подешевшала — ЛУН (інфографіка)

У січні та лютому Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням

Після місяців відключень електроенергії та проблем з опаленням ринок оренди житла в Києві залишається стабільним. Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн. За останній місяць ціна не змінилася (0%), а в річному вимірі також залишилася на тому самому рівні.

Про це свідчать дані ЛУН

Динаміка цін протягом зими

Пік цін припав на серпень 2025 року — тоді середня 1-кімнатна квартира коштувала 20 000 грн. Відтоді ціни поступово знижувалися, і за шість місяців ринок втратив близько 15% від пікового рівня. Після листопада оренда знову почала зростати.

Однак, у січні-лютому, коли Київ переживав активні відключення світла та перебої з опаленням, зростання, яке почало формуватися наприкінці осені, зупинилося.

«Ми бачимо нетипову для Києва ситуацію: ціна не зростає рік до року. Для столиці це радше виняток», — коментує Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.

Пік цін припав на серпень 2025 року, lun.ua

Ситуація в районах без опалення

У більшості районів Києва ціни на оренду за рік зросли. Водночас у Дніпровському та Дарницькому районах — саме тих, які найбільше постраждали від відсутності опалення — ціни залишилися на рівні минулого року (0%).

ЛУН окремо проаналізував будинки на лівому березі, відключені від опалення. Станом на 24 лютого в таких будинках було 249 оголошень про оренду, наприкінці січня — 274. Зміна не є статистично значущою. Тобто різкого виходу квартир на ринок не відбулося.

У більшості районів Києва ціни на оренду за рік зросли, lun.ua

Так само не зафіксовано статистично значущого падіння цін саме в цих будинках, тобто ціна в будинках без опалення є стабільною.

«Це може свідчити про те, що ринок оренди в постраждалих районах зайняв позицію очікування. Для того щоб ціна почала падати, люди мають переїжджати з району в достатньо великій кількості. Можливо, в складних умовах люди занадто виснажені для прийняття рішення про переїзд і самого переїзду та просто перечікують кризовий період. Водночас власники квартир, які все ж опинилися на ринку в момент кризи, ймовірно, також зайняли позицію очікування і не поспішають знижувати ціни, орієнтуючись на грудневі ціни до відключень опалення, сподіваючись, що ситуація нормалізується швидко. Тобто власники можуть притримувати квартири, щоб не здавати їх за нижчою ціною до нормалізації ситуації», — коментує Кірюхіна.

Попит поступово відновлюється

Показником попиту є те, як швидко квартира здається в оренду.

Станом на початку січня квартира шукала орендаря в середньому 9 днів. Після обстрілів 11 січня цей показник зріс до 15 днів. Тобто на середину січня, коли були найбільші морози та відключення опалення, можна говорити про падіння попиту приблизно на 40%.

Станом на кінець лютого 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 17 000 грн, lun.ua

Втім станом на кінець лютого квартира в середньому перебуває на ринку 10 днів. Тобто попит поступово стабілізувався й майже повернувся до рівня зимових свят, який традиційно не є високим.

Нагадаємо, як свідчать результати опитування OLX Нерухомість, більшість українців не змінювали місце проживання взимку, однак проблеми з енергопостачанням вплинули на пріоритети покупців і орендарів житла.

