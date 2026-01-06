0 800 307 555
З 2026 року учасники бойових дій можуть отримати податкову знижку за оренду житла

Особисті фінанси
44
Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримали право на податкову знижку за оренду житла.
Про це повідомила Державна податкова служба.

Хто може скористатися податковою знижкою

З 1 січня 2026 року розширено коло платників податку, які мають право на податкову знижку за витратами на оренду житла.
Тепер до переліку осіб, які можуть отримати податкову знижку за плату за договором оренди квартири або будинку, включено учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Що дає податкова знижка

Податкова знижка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід фізичної особи на суму фактично понесених витрат. Це дає можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб.
Зміни спрямовані на посилення соціального захисту та підтримку громадян, які брали участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для ветеранів і ветеранок ЗСУ — компенсація автоцивілки. Скористатися послугою можуть ветерани та ветеранки, які у 2025 році оформили пільгову автоцивілку. Держава компенсує вартість поліса безпосередньо через застосунок Дія.
Також ми розповідали, що учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки. При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиОренда житла
