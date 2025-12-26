Пільги на оплату комуналки: хто вважається членом сім’ї учасника війни
Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки.
При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).
Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.
Хто належить до членів сім’ї пільговика
- дружина (чоловік);
- їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та II групи або особами з інвалідністю І групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Читайте також
Багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними. Ми розповідали, які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки квитків вже придбали українці за програмою «3000 км Україною»
Пільги на оплату комуналки: хто вважається членом сім’ї учасника війни
Скільки коштує відсвяткувати Новий рік в заміському будинку
Міжнародні перекази без переплат — як обрати вигідний варіант
Як змінювались зарплати українців в 2025 році (аналітика)
Які настрої шукачів роботи: проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні