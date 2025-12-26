Пільги на оплату комуналки: хто вважається членом сім’ї учасника війни Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Пільги на оплату комуналки: хто вважається членом сім’ї учасника війни

Учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі 50% знижки.

При цьому середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).

Про це пише Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Хто належить до членів сім’ї пільговика

дружина (чоловік);

їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та II групи або особами з інвалідністю І групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Читайте також Які податкові пільги мають ветерани та ветеранки

, які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними. Ми розповідали , які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.