Нерухомість: які особливості «сталінок»
Коли говорять про сталінки, зазвичай одразу згадують трикімнатні квартири з коридорами, в яких можна заблукати. А от однокімнатні часто недооцінюють. І дарма. Бо це зовсім не ті «однушки», до яких ми звикли за панельними будинками.
У сталінському фонді однокімнатна квартира рідко буває малою.
Про це пише портал Remontuem.
Навіть у найпростішому варіанті площа стартує приблизно з 32−35 квадратних метрів. У будинках кращого класу легко зустрічаються 45−50 квадратів, а іноді й більше.
Квадратура однокімнатної сталінки
Але справа не тільки в загальних метрах. Відчуття простору тут зовсім інше. Високі стелі — майже завжди понад три метри — змінюють сприйняття квартири. Навіть коли заходиш уперше, немає цього знайомого відчуття, що стеля «нависає».
Типова квартира виглядає приблизно так:
- житлова кімната — 18−22 квадрати;
- кухня — 8−12;
- нормальний коридор, а не вузький прохід між дверима.
Для багатьох це стає сюрпризом. Особливо якщо до цього людина жила в новішому будинку з формальною площею і дивним плануванням.
Планування в сталінці на одну кімнату
Сталінки між собою теж різні. Є довоєнні будинки — атмосферні, але з нюансами. Є післявоєнні — простіші зовні, зате часто практичніші в побуті.
В однокімнатних варіантах зазвичай немає відверто тісних санвузлів. Повноцінна ванна — це швидше норма, ніж виняток.
Планування однокімнатної квартири в сталінці. Фото: kvartal.ua
Ще один момент, про який часто згадують власники, — тиша. Товсті стіни реально працюють. Сусіди зазвичай залишаються «десь поруч», а не у вашому житті.
