Нерухомість: які особливості «сталінок»

Коли говорять про сталінки, зазвичай одразу згадують трикімнатні квартири з коридорами, в яких можна заблукати. А от однокімнатні часто недооцінюють. І дарма. Бо це зовсім не ті «однушки», до яких ми звикли за панельними будинками.

У сталінському фонді однокімнатна квартира рідко буває малою.

Про це пише портал Remontuem.

Навіть у найпростішому варіанті площа стартує приблизно з 32−35 квадратних метрів. У будинках кращого класу легко зустрічаються 45−50 квадратів, а іноді й більше.

Квадратура однокімнатної сталінки

Але справа не тільки в загальних метрах. Відчуття простору тут зовсім інше. Високі стелі — майже завжди понад три метри — змінюють сприйняття квартири. Навіть коли заходиш уперше, немає цього знайомого відчуття, що стеля «нависає».

Типова квартира виглядає приблизно так:

житлова кімната — 18−22 квадрати;

кухня — 8−12;

нормальний коридор, а не вузький прохід між дверима.

Для багатьох це стає сюрпризом. Особливо якщо до цього людина жила в новішому будинку з формальною площею і дивним плануванням.

Планування в сталінці на одну кімнату

Сталінки між собою теж різні. Є довоєнні будинки — атмосферні, але з нюансами. Є післявоєнні — простіші зовні, зате часто практичніші в побуті.

В однокімнатних варіантах зазвичай немає відверто тісних санвузлів. Повноцінна ванна — це швидше норма, ніж виняток.

Планування однокімнатної квартири в сталінці. Фото: kvartal.ua

Ще один момент, про який часто згадують власники, — тиша. Товсті стіни реально працюють. Сусіди зазвичай залишаються «десь поруч», а не у вашому житті.

