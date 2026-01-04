0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нерухомість: які особливості «сталінок»

Нерухомість
57
Нерухомість: які особливості «сталінок»
Нерухомість: які особливості «сталінок»
Коли говорять про сталінки, зазвичай одразу згадують трикімнатні квартири з коридорами, в яких можна заблукати. А от однокімнатні часто недооцінюють. І дарма. Бо це зовсім не ті «однушки», до яких ми звикли за панельними будинками.
У сталінському фонді однокімнатна квартира рідко буває малою.
Про це пише портал Remontuem.
Навіть у найпростішому варіанті площа стартує приблизно з 32−35 квадратних метрів. У будинках кращого класу легко зустрічаються 45−50 квадратів, а іноді й більше.

Квадратура однокімнатної сталінки

Але справа не тільки в загальних метрах. Відчуття простору тут зовсім інше. Високі стелі — майже завжди понад три метри — змінюють сприйняття квартири. Навіть коли заходиш уперше, немає цього знайомого відчуття, що стеля «нависає».
Типова квартира виглядає приблизно так:
  • житлова кімната — 18−22 квадрати;
  • кухня — 8−12;
  • нормальний коридор, а не вузький прохід між дверима.
Для багатьох це стає сюрпризом. Особливо якщо до цього людина жила в новішому будинку з формальною площею і дивним плануванням.
Читайте також

Планування в сталінці на одну кімнату

Сталінки між собою теж різні. Є довоєнні будинки — атмосферні, але з нюансами. Є післявоєнні — простіші зовні, зате часто практичніші в побуті.
В однокімнатних варіантах зазвичай немає відверто тісних санвузлів. Повноцінна ванна — це швидше норма, ніж виняток.
Нерухомість: які особливості «сталінок»
Планування однокімнатної квартири в сталінці. Фото: kvartal.ua
Ще один момент, про який часто згадують власники, — тиша. Товсті стіни реально працюють. Сусіди зазвичай залишаються «десь поруч», а не у вашому житті.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Закарпатська область залишається регіоном із найвищою середньою вартістю оренди — 18,5 тис. грн. Другу позицію у грудні займає Львівська область — тут середня вартість оренди складає майже 14,4 тис. грн.
Про це йдеться в дослідженні маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM. RIA, який представив повний аналітичний звіт про ринок нерухомості в Україні за 2025 рік.
В 2025 році найбільшу кількість новобудов здали у Київській (67), Львівській (48) областях, а також у Києві (20). Так, протягом 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 226 нових будинків на 423 секції загалом.
Найбільше річне зростання вартості зафіксовано у Житомирській (+28,3%) та Тернопільській (+20,4%) областях.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems