Де найбільше зросли ціни на квартири в 2025 році: первинний та вторинний ринок
В 2025 році найбільшу кількість новобудов здали у Київській (67), Львівській (48) областях, а також у Києві (20).
Так, протягом 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 226 нових будинків на 423 секції загалом.
Про це йдеться в дослідженні маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA, який представив повний аналітичний звіт про ринок нерухомості в Україні за 2025 рік.
Ціни
Ціни на новобудови зростали практично у всіх регіонах впродовж 2025 року.
Найбільше річне зростання вартості зафіксовано у Житомирській (+28,3%) та Тернопільській (+20,4%) областях.
Київ залишається лідером за ціною: середня вартість квадратного метра у грудні 2025 року становить $1 445/м². Найнижчі ціни — в окремих прифронтових регіонах, таких як Сумська, Запорізька, Миколаївська, а також Чернігівська області.
Вторинний ринок: попит і ціни зростають
У 2025 році в більшості регіонів кількість пропозицій про продаж вторинної нерухомості збільшувалася.
Найбільше пропозиція зросла за рік у Волинській (+74%), Київській (+32%), Вінницькій (+32%) областях.
У деяких регіонах країни зафіксували річне падіння пропозиції: найпомітніше — у Чернігівській (-18%), Сумській (-16%) та Кіровоградській (-15%) областях.
Ціни на вторинці
Вартість вторинного житла зростала протягом року в більшості областей України.
Найбільші темпи річного зростання фіксувалися у Івано-Франківській (+29%), Рівненській (+28%) та Херсонській (+23%) областях. Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру в грудні 2025 року зафіксована у Запорізькій області — $16,5 тис.
Найдорожче житло у Києві: середня вартість у грудні становить $98 тис.
Найдорожчий район Києва — Печерський, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $207 тис., а найбюджетніший — Деснянський, де середня вартість у грудні 2025 року становила $50 тис.
У більшості районів столиці ціни впродовж року зростали, однак у Святошинському районі зафіксовано річне падіння цін на вторинне житло.
