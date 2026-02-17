«Квартирна міграція» через комунальний колапс у Києві: яке житло подешевшало Сьогодні 14:01 — Нерухомість

Де оренда подешевшала

Орендарі житла змінюють свої переваги, залежно від ситуації, і про «чорні» списки квартир, які постійно оновлюються через ворожі обстріли або зміни розкладів з енергетики.

Про це йдеться в статті Мінфін, ми вибрали основне.

Після того, як ворог почав прицільно бити по тепловій інфраструктурі Києва, і в тисячах будинків зникло опалення, до «чорного списку» орендованого житла потрапили «проблемні» багатоповерхівки у Солом’янському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Деснянському районах.

Але, в міру зміни ситуації, скажімо, будинки у Солом’янському, Оболонському та Голосіївському районах із «чорного» списку вже викреслили, оскільки опалення у більшості багатоповерхівок порівняно швидко відновили.

Дарниця та Деснянський район

По ТЕЦ, які забезпечували теплопостачання цих локацій, ворог із початку цього року бив уже декілька разів, об’єктам завдано серйозних пошкоджень. До частини будинків, як уже відкрито визнала влада, опалення в нинішньому опалювальному сезоні можуть вже не повернути.

Керівник оціночної компанії «Дельта Консалтинг» Роман Рябов говорить про зниження попиту на житло в районах, де перебої з опаленням були найчастішими та найтривалішими. Частина орендарів почали шукати житло у будинках із автономним опаленням, генераторами чи стабільним енергопостачанням. Просів інтерес орендарів, зокрема, до житла на Лівому березі столиці.

Орендарі, які винаймають квартири в «проблемних» будинках, із самого початку вибрали різну тактику. Одні вирішили «перечекати». Зазвичай, йдеться про сім’ї без маленьких дітей та літніх батьків. Люди просто не хотіли серед зими морочитися з переїздом, тим паче, що багато власників житла почали пропонувати знижки на оренду до 50% до вирішення проблем із опаленням, а потім — до кінця опалювального сезону.

Тобто середньостатистична «одиничка» на Солом’янці або в Голосієві подешевшала для орендарів, що проживають там, із 12−15 до 6−7 тисяч гривень на місяць.

Ще одна категорія орендарів — ті, хто з самого початку почали шукати альтернативи. Зазвичай, йдеться про сім’ї з маленькими дітьми, а також тих, хто працює віддалено (а отже, не готовий мерзнути цілодобово).

У міру того, як розрулити комунальний колапс не вдається, квартирних мігрантів стає дедалі більше. Причому люди готові доплачувати за нове житло, аби воно було «нормальним» — із опаленням і хоч якоюсь автономією за світлом (наприклад, генераторами на ліфти та насоси), — зазначає Андрій Романов.

Частина сімей, які раніше орендували житло в столиці, взагалі виїхали з Києва. «Хтось поїхав на „малу батьківщину“, хтось — у регіони до родичів. Але загалом відсоток тих, хто виїхав, все ж таки незначний і на ринок оренди практично не впливає. Більше тих, хто все ж таки шукає інше житло в Києві чи передмісті, йдеться про справжню масову міграцію орендарів», — каже Романов.

Люди хочуть переїхати або до районів, що вважаються відносно благополучними (Шевченківський, Печерський, Оболонський, Голосіївський), або придивляються житло в передмісті (Одеський, Обухівський, Вишгородський та інші напрямки).

Водночас лави орендарів, які погодилися «перечекати» комунальні проблеми в обмін на знижки за орендою, навпаки, стрімко рідшають.

Вибирають на новий лад

Столичний рієлтор Ірина Луханіна каже, що нинішня «комунальна турбулентність» кардинально змінила настрій орендарів.

«Раніше вони вибирали між варіантами „ближче до метро“ та „новіший ремонт“. Сьогодні головне питання: в цьому будинку можна жити спокійно чи кожен вечір стане випробуванням. Саме це зрушення у свідомості запустило новий переділ ринку оренди на так звані „стійкі“ об’єкти і ті, що втрачають свої позиції і за попитом, і за цінами», — зазначає Луханіна.

На цій тенденції наголошує і Роман Рябов. Орендарі почали уважніше оцінювати технічні характеристики житла. Під час переглядів вони звертають увагу не лише на стан приміщень чи транспортну доступність, а й на наступне:

наявність генератора або інвертора,

тип опалення,

утеплення будинку,

стабільність електропостачання у районі.

«Ці параметри фактично перетворилися на нові критерії вибору орендованої нерухомості», — пояснив Рябов.

Яке житло подешевшало

Як «міграція орендарів» та нові критерії вибору житла позначилися на цінах?

Роман Рябов каже, що попит змінюється швидше за цінники. «Ринок оренди інерційний: власники не поспішають різко знижувати ціни, очікуючи на стабілізацію ситуації. Падіння попиту не завжди миттєво трансформується у здешевлення оренди», — зазначив експерт.

Водночас вже фактично сформувалася нова сегментація ринку.

«Квартири без альтернативних джерел тепла чи електроенергії частіше здаються дешевше — орендодавці змушені робити знижки чи погоджуватися на торг. Водночас житло з автономними системами, навпаки, може дорожчати через підвищений попит», — пояснив Рябов.

Андрій Романов розповів «Мінфіну», що, наприклад, на Троєщині чи Лісовому масиві, навіть у будинках, де з опаленням все порівняно нормально, ціни впали щонайменше на 10%. «Люди побоюються переїжджати до цих районів, оскільки немає гарантії, що „їхній“ будинок не постраждає наступним. Крім того, не хочуть винаймати квартири в будинках, де тепло повернули, але його довго не було — бояться, що почнуться проблеми (вогкість, грибок тощо)», — зазначив експерт.

Довідка Finance.ua:

Раніше Парламентський комітет з питань державної влади напрацьовує пропозиції для законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг та оренди житла. Депутати обіцяють впровадити прозорі правила рієлторської діяльності та знизити податкове навантаження для власників житла.

Окрему увагу Комітет приділить рієлторській діяльності. Нещодавно створена робоча група вивчає проблематику цього ринку та готує законодавчі пропозиції для забезпечення прозорості рієлторських послуг, захисту прав громадян і підтримки професійних рієлторів, які надають якісні послуги.

Законопроєкт передбачатиме:

значне зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, для стимулювання легалізації доходів;

впровадження прозорих правил рієлторської діяльності;

захист прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку.

Раніше Finance.ua писав , за даними Світового банку, минулого року в Україні 900 осіб задекларували дохід від здачі в оренду житлової нерухомості на загальну суму в майже 3 млн грн.

