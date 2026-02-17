0 800 307 555
Квартири українців, де ніхто не живе, хочуть передати іншим — Мінрегіон

В Україні готують новий підхід до забезпечення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) житлом. Держава планує використовувати нерухомість, яка роками не експлуатувалася або залишилася без спадкоємців. Йдеться не лише про квартири, а й про гуртожитки та адміністративні будівлі, що простоюють.
Ідея полягає в тому, щоб замість будівництва з нуля переобладнати вже наявні об’єкти, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
Перед цим кожну будівлю перевірятиме спеціальна комісія, яка оцінить технічний стан та можливість модернізації.

Які квартири без спадкоємців передадуть ВПО

До переліку потенційного житла входять:
  • порожні житлові будинки на балансі громад;
  • незаселені гуртожитки;
  • адміністративні приміщення, що не використовуються;
  • квартири та будинки без спадкоємців.
Пілотний етап стартував у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. До кінця березня планують обстежити 60−70 об’єктів і відібрати 10−15 для переобладнання.

Як працюватиме проєкт

Для відібраних будівель підготують інвестиційні пропозиції з розрахунками витрат і варіантами реконструкції. Один із проєктів реалізують за участі міжнародної організації Habitat for Humanity, для інших шукатимуть партнерів.
Отримані дані інтегрують у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яку планують запустити у жовтні 2026 року.
Проєкт базується на Законі № 4080 і передбачає інвентаризацію державної та комунальної нерухомості.
«Ми розглядаємо пілотні проєкти щодо соціального житла як важливі тестові моделі», — наголосила заступниці міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.
Також вона підкреслила, що результати інвентаризації мають бути реалізовані на практиці, а не залишитися формальністю. У разі успіху пілоту модель масштабують на всю країну.
