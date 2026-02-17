У Мінрозвитку спростували фейк про те, що «квартири, в яких роками ніхто не живе, віддадуть ВПО» Сьогодні 13:04 — Нерухомість

Медіа поширювали фейк про те, що приватне житло, яке тривалий час пустує, нібито передадуть для розселення ВПО

Інформація про те, що в Україні нібито планують передавати для внутрішньо переміщених осіб квартири, «в яких ніхто не живе роками», є маніпуляцією.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій Spravdi.

Що поширюють у соцмережах

Днями українські Telegram-канали публікували повідомлення про те, що житло, яке тривалий час пустує, нібито передадуть для розселення ВПО. У дописах не уточнюється форма власності такого майна, що створює враження про можливе вилучення приватних квартир.

Як насправді

Насправді йдеться виключно про об’єкти державної та комунальної власності.

У межах ініціативи планують використовувати:

порожні житлові будинки, що перебувають на балансі громад;

незаселені гуртожитки;

адміністративні будівлі, які наразі не використовуються;

неприватизовані квартири та будинки комунальної власності, що не мають спадкоємців.

Отже, про вилучення приватного житла не йдеться.

Позиція Мінрозвитку

не стосується порожніх квартир приватних власників. У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили , що проєкт, який реалізується спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity (HFH),

Йдеться про відбір цілісних будівель державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка наразі не використовується і може бути переобладнана під житло.

До кінця березня заплановано відбір об’єктів і польові інспекції 60−70 будівель у трьох пілотних областях — Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Використання будь-яких об’єктів можливе лише за згодою власника або балансоутримувача.

У відомстві наголошують: до проєкту можуть долучатися й об’єкти приватної власності — але виключно за умови добровільної згоди власників передати їх для суспільних потреб.

Habitat for Humanity проводить загальнонаціональне картографування та класифікацію таких об’єктів, оцінюючи їхній потенціал для реконструкції або переобладнання. Зібрані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, запуск якої заплановано на жовтень 2026 року.

Що передбачає проєкт

У межах ініціативи планують:

визначити оптимальні сценарії використання вільних будівель для житла;

створити основу для залучення інвестицій у доступне та стале житло;

підтримати внутрішньо переміщених осіб і вразливі категорії населення.

Читайте також Як правильно обрати та оформити житловий кредит під час війни

Після завершення відбору підготують детальні інвестиційні пропозиції для 10−15 найбільш перспективних об’єктів. Паралельно сформують практичний набір інструментів для переобладнання порожніх будівель у житло.

Окремо HFH розгляне можливість реалізації одного з підготовлених проєктів як пілотного — для створення доступного житла для ВПО та інших вразливих груп, а також працюватиме над залученням інвестицій для реалізації інших відібраних ініціатив.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.