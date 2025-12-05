Скільки орендодавців в Україні здають житло офіційно — статистика Світового банку Сьогодні 09:15 — Нерухомість

Скільки орендодавців в Україні здають житло офіційно — статистика Світового банку

Минулого роаку в Україні 900 осіб задекларували дохід від здачі в оренду житлової нерухомості на загальну суму в майже 3 млн грн.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Масштаби тіньового ринку

За даними Світового банку, торік лише 900 осіб задекларували орендний дохід на суму майже 3 млн грн.

Дані ДПС щодо останнього звітного періоду показують майже 3,5 тис декларацій на суму 466 млн грн, однак вони охоплюють не лише житлову нерухомість. Це пояснює, чому субсидіями на оренду житла, за даними Пенсійного фонду, змогли скористатися лише 83 родини з числа ВПО.

Шуляк наголосила, що єдиним шляхом до виведення ринку з тіні є зниження податкового навантаження. Вона підкреслила, що навіть у воєнних умовах таке рішення необхідне, адже без нього вивести з тіні ринок оренди буде майже неможливо.

Положення законопроєкту № 12377

Під час круглого столу з питань удосконалення ринку оренди приватного житла та впровадження інструментів державної підтримки населення, який відбувся за підтримки Світового банку та Міжнародної організації з міграції, Шуляк перелічила способи вирішення цієї проблеми.

За її словами, під час підготовки до другого читання законопроєкту № 12377 «Про основні засади житлової політики» найбільше дискусій викликала норма про обов’язкову офіційну реєстрацію всіх договорів оренди житла в спеціальній цифровій системі.

Підтримати її не змогли, оскільки існує ризик, що законопроєкт не набере голосів у сесійній залі, якщо така вимога залишиться.

Шуляк пояснила, що офіційна реєстрація договорів означатиме для орендодавця сплату податку в розмірі 23%, як і зараз. Саме тому ринок оренди залишається тіньовим. Вона додала, що орендодавці не хочуть оформлювати договори офіційно і звертатися до нотаріусів.

Другим важливим пунктом Шуляк назвала впорядкування роботи фахівців з нерухомості.

Вона зазначила, що існують сотні тисяч звернень громадян щодо випадків шахрайства.

Наразі на законодавчому рівні не визначено, як має регулюватися діяльність рієлторів і які обов’язки вони мають виконувати.

У Верховній Раді сподіваються на остаточне ухвалення законопроєкту № 12377 до кінця поточного року, оскільки це дедлайн, зафіксований в умовах програми Ukraine Facility, за якою Україна отримує до 2027 року фінансову підтримку в розмірі 50 млрд євро.

